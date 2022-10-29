Tom Brady ile Gisele Bündchen boşandı

Çok düşündükten sonra ayrılma kararı verdiklerini söyleyen Brady, "Bunu yapmak elbette acı verici ve zor, tıpkı dünyanın her yerinde her gün aynı şeyi yaşayan birçok insan için olduğu gibi. Ancak, hayatımızda henüz yazılmamış yeni bölümlerin peşinden koşarken birbirimiz için sadece en iyisini diliyoruz." dedi.