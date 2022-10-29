Tom Brady ile Gisele Bündchen boşandı

Dünyaca ünlü manken Gisele Bündchen ve Amerikan futbolcusu Tom Brady, boşandı. Çift, boşanma kararını sosyal medyadan duyurdu.

Tom Brady ile Gisele Bündchen boşandı - 1

2009 yılında dünyaevine giren Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady boşandıklarını açıkladı.

Tom Brady ile Gisele Bündchen boşandı - 2

Bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen ünlü çiftin evlilikleri 13 yıl sonra son buldu.

Tom Brady ile Gisele Bündchen boşandı - 3

Gisele Bündchen, ayrılık haberini sosyal medyadan duyurdu.  

Bündchen, "Birlikte geçirdiğimiz zaman için çok minnettarız, Tom ve ben boşanmamızı dostane bir şekilde sonuçlandırdık. Önceliğim her zaman tüm kalbimle çocuklarımda olmaya da devam edecek." dedi.

Tom Brady ile Gisele Bündchen boşandı - 4

Brady ise "Bu karara dostane bir şekilde ulaştık. Her şekilde dünyamızın merkezi olmaya devam edecek güzel ve harika çocuklarla kutsandık. Hak ettikleri sevgi ve ilgiyi görmelerini sağlamak için her zaman ebeveynler olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Tom Brady ile Gisele Bündchen boşandı - 5

Çok düşündükten sonra ayrılma kararı verdiklerini söyleyen Brady, "Bunu yapmak elbette acı verici ve zor, tıpkı dünyanın her yerinde her gün aynı şeyi yaşayan birçok insan için olduğu gibi. Ancak, hayatımızda henüz yazılmamış yeni bölümlerin peşinden koşarken birbirimiz için sadece en iyisini diliyoruz." dedi.

Tom Brady ile Gisele Bündchen boşandı - 6

45 yaşındaki Brady ve 42 yaşındaki Bündchen'in iki çocuğu var: 12 yaşındaki oğlu Benjamin ve 9 yaşındaki kızı Vivian. Bündchen'in önceki ilişkisinden ise John adında 15 yaşında bir oğlu var.

Tom Brady ile Gisele Bündchen boşandı - 7

Çift, boşanma süreçlerine ilişkin, anlaşmanın gizli kalacağını açıkladı. Şubat 2009'da evlenen çiftin milyonlarca dolarlık varlıklarını nasıl paylaşacakları ise henüz bilinmiyor. Çiftin mülk portföylerinin değerinin 26 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Tom Brady ile Gisele Bündchen boşandı - 8

Brady, Forbes'in 2022 en yüksek ücretli sporcular listesinde 9. sırada yer alıyor. Yedi kez Super Bowl şampiyonluğu kazanan Brady'nin yıllık maaşının ise 83,9 milyon dolar olduğu biliniyor.

Tom Brady ile Gisele Bündchen boşandı - 9

Bündchen'in servetinin ise 400 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Tom Brady ile Gisele Bündchen boşandı - 10

Bündchen ve Brady çiftinin ilişkilerini düzeltmek için bir süre evlilik danışmanına gittikleri öğrenilmişti. Katıldığı bir programda, ailesi için üstüne düşen her şeyi yaptığını belirten Tom Brady, "Gisele, bütün sezon futbol oynayacağımı biliyordu ve evle ilgilenecekti. Birgün 'Peki ne zaman ev için bir şeyler yapacaksın? Çocukları ne zaman okula götüreceksin?' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Tom Brady ile Gisele Bündchen boşandı - 11
Tom Brady ile Gisele Bündchen boşandı - 12
Tom Brady ile Gisele Bündchen boşandı - 13

N-LIFE HABERLERİ

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