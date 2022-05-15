Tom Cruise Top Gun: Maverick set çalışanlarına yasak getirdi

Haberler - ntv.com.tr | 15.05.2022 - 16:39 - Son Güncelleme : 08.06.2022 - 16:55
Hollywood aksiyon filmlerinin sevilen ismi Tom Cruise’un, vizyona girmeye hazırlanan Top Gun: Maverick filminin set çalışanlarına bazı yasaklar getirdiği ileri sürüldü.
Filmin çekiminde görev alan set çalışanları Cruise’un sette alkol içmeyi ve parti yapmayı yasakladığını dile getirdi.
‘Parti ve eğlenceyi minimumda tutmaları’ söylenen set ekibi, normal bir film setinde çekimlere ara verildiğinde herkesin rahatlıkla eğlendiğini ve alkol tüketebildiğini belirtti.
Hatta filmin başrol oyuncularından Miles Teller “Bazı günler çekimler çok zordu, birkaç içki iyi olurdu” diyerek söylentileri bir anlamda doğrulamış oldu.
Dailymail’in haberine göre 59 yaşındaki oyuncunun, sete getirdiği yasaklar filmin başarısının artmasına ve eleştirmenlerden tam not almasına sebep oldu.
Yaklaşık 2 yıl önce, Cruise’un Görevimiz Tehlike 7 filminin setinde de set çalışanlarına küfür ederek azarladığı ortaya çıkmıştı. Oyuncu, corona virüs tedbirlerini yeterince ciddiye almayan set ekibine bağırmış ve ses kayıtları internete sızdırılmıştı.
Bir prodüksiyon çalışanı, “Yıllardır Görevimiz Tehlike setinde çalışanlar hiç Tom’un sesini yükselttiğini görmemiştir. Genelde sadece filmi çekmeye odaklanır. Bu film çok farklı. Herkesin güvende olduğundan emin olarak çekmek zorunda” diye konuşmuştu.
Lisanslı bir pilot olan oyuncu, kendi kullandığı helikopterle Tom Gun: Maverick prömiyerine havalı bir giriş yaparak gündem olmuştu.