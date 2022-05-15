Tom Cruise Top Gun: Maverick set çalışanlarına yasak getirdi

"HERKESİN GÜVENDE OLMASINI İSTEDİ"

Bir prodüksiyon çalışanı, “Yıllardır Görevimiz Tehlike setinde çalışanlar hiç Tom’un sesini yükselttiğini görmemiştir. Genelde sadece filmi çekmeye odaklanır. Bu film çok farklı. Herkesin güvende olduğundan emin olarak çekmek zorunda” diye konuşmuştu.