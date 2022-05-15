Tom Cruise Top Gun: Maverick set çalışanlarına yasak getirdi

Haberler - ntv.com.tr | 15.05.2022 - 16:39 - Son Güncelleme : 08.06.2022 - 16:55

Amerikalı efsane oyuncu Tom Cruise, söylentilere göre başrolünde yer aldığı Top Gun: Maverick filminin setindeki çalışanlara bazı yasaklar getirdi. Oyuncunun, ‘parti yapmayı minimumda tutun’ dediği iddia edilenler arasında yer alıyor.

Tom Cruise Top Gun: Maverick set çalışanlarına yasak getirdi - 1

aksiyon filmlerinin sevilen ismi Tom Cruise’un, vizyona girmeye hazırlanan Top Gun: Maverick filminin set çalışanlarına bazı yasaklar getirdiği ileri sürüldü.

Tom Cruise Top Gun: Maverick set çalışanlarına yasak getirdi - 2

ALKOL VE PARTİ YASAĞI

Filmin çekiminde görev alan set çalışanları Cruise’un sette alkol içmeyi ve parti yapmayı yasakladığını dile getirdi.

Tom Cruise Top Gun: Maverick set çalışanlarına yasak getirdi - 3

NORMALDE İZİN VERİLİYOR

‘Parti ve eğlenceyi minimumda tutmaları’ söylenen set ekibi, normal bir film setinde çekimlere ara verildiğinde herkesin rahatlıkla eğlendiğini ve alkol tüketebildiğini belirtti.

Tom Cruise Top Gun: Maverick set çalışanlarına yasak getirdi - 4

Hatta filmin başrol oyuncularından Miles Teller “Bazı günler çekimler çok zordu, birkaç içki iyi olurdu” diyerek söylentileri bir anlamda doğrulamış oldu.

Tom Cruise Top Gun: Maverick set çalışanlarına yasak getirdi - 5

YASAK İŞE YARADI MI?

Dailymail’in haberine göre 59 yaşındaki oyuncunun, sete getirdiği yasaklar filmin başarısının artmasına ve eleştirmenlerden tam not almasına sebep oldu.

Tom Cruise Top Gun: Maverick set çalışanlarına yasak getirdi - 6

BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Yaklaşık 2 yıl önce, Cruise’un Görevimiz Tehlike 7 filminin setinde de set çalışanlarına küfür ederek azarladığı ortaya çıkmıştı. Oyuncu, corona virüs tedbirlerini yeterince ciddiye almayan set ekibine bağırmış ve ses kayıtları internete sızdırılmıştı.

Tom Cruise Top Gun: Maverick set çalışanlarına yasak getirdi - 7

"HERKESİN GÜVENDE OLMASINI İSTEDİ"

Bir prodüksiyon çalışanı, “Yıllardır Görevimiz Tehlike setinde çalışanlar hiç Tom’un sesini yükselttiğini görmemiştir. Genelde sadece filmi çekmeye odaklanır. Bu film çok farklı. Herkesin güvende olduğundan emin olarak çekmek zorunda” diye konuşmuştu.

Tom Cruise Top Gun: Maverick set çalışanlarına yasak getirdi - 8

HELİKOPTERLE GELDİ

Lisanslı bir pilot olan oyuncu, kendi kullandığı helikopterle Tom Gun: Maverick prömiyerine havalı bir giriş yaparak gündem olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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