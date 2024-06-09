Tom Cruise'un yıllardır görüşmediği kızı Suri üniversiteli oldu
Adrenalin tutkusuyla bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise'un boşandığı eşi Katie Holmes'ten dünyaya gelen kızı Suri ile uzun süredir görüşmediği biliniyor. Cruise'un kızı üniversiteye başlayacak.
Yeni Görevimiz Tehlike filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Tom Cruise, sık sık kariyerindeki başarısıyla gündeme gelse de Cruise'un özel hayatı da medyada çok fazla yer buluyor.
Oyuncunun 2005 yılında İtalya'da görkemli bir şatoda dünyaevine girdiği meslektaşı Katie Holmes'tan Suri adında bir kızı oldu. Ancak çiftin mutluluğu sadece beş buçuk yıl sürdü.