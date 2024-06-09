Tom Cruise'un yıllardır görüşmediği kızı Suri üniversiteli oldu

Sayısız Hollywood yıldızı ve birçok ünlü barındıran Scientology tarikatına mensup olan Tom Cruise'un eşini de tarikata dahil etmeye çalışması ancak Holmes'un bu teklifi reddetmesi üzerine çiftin boşanma kararı aldığı biliniyor. Çiftin boşanması 2012’de resmileştiğinde Suri sadece 5 yaşındaydı.



MEDYANIN ODAĞINDA

Ayrılık sonra annesi ile yaşamaya başlayan Suri Cruise'un 2013'ten beri babasıyla görüşmediği oyuncunun yalnızca kızının masraflarını karşıladığı biliniyordu.

Ünlü ebeveynleri sebebiyle devamlı medyanın gözdesi olan Suri her ne kadar Hollywood camiasından uzak kalmaya çalışsa da gündem olmayı başarıyor.