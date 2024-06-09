Tom Cruise'un yıllardır görüşmediği kızı Suri üniversiteli oldu

Adrenalin tutkusuyla bilinen Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise'un boşandığı eşi Katie Holmes'ten dünyaya gelen kızı Suri ile uzun süredir görüşmediği biliniyor. Cruise'un kızı üniversiteye başlayacak.

Tom Cruise'un yıllardır görüşmediği kızı Suri üniversiteli oldu - 1

Yeni Görevimiz Tehlike filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Tom Cruise, sık sık kariyerindeki başarısıyla gündeme gelse de Cruise'un özel hayatı da medyada çok fazla yer buluyor.

Oyuncunun 2005 yılında İtalya'da görkemli bir şatoda dünyaevine girdiği meslektaşı Katie Holmes'tan Suri adında bir kızı oldu. Ancak çiftin mutluluğu sadece beş buçuk yıl sürdü.

N-LIFE HABERLERİ

Tom Cruise'un yıllardır görüşmediği kızı Suri üniversiteli oldu - 2

Sayısız Hollywood yıldızı ve birçok ünlü barındıran Scientology tarikatına mensup olan Tom Cruise'un eşini de tarikata dahil etmeye çalışması ancak Holmes'un bu teklifi reddetmesi üzerine çiftin boşanma kararı aldığı biliniyor. Çiftin boşanması 2012’de resmileştiğinde Suri sadece 5 yaşındaydı.

MEDYANIN ODAĞINDA

Ayrılık sonra annesi ile yaşamaya başlayan Suri Cruise'un 2013'ten beri babasıyla görüşmediği oyuncunun yalnızca kızının masraflarını karşıladığı biliniyordu.

Ünlü ebeveynleri sebebiyle devamlı medyanın gözdesi olan Suri her ne kadar Hollywood camiasından uzak kalmaya çalışsa da gündem olmayı başarıyor.

Tom Cruise'un yıllardır görüşmediği kızı Suri üniversiteli oldu - 3

ÜNİVERSİTEYE

Anne ve babası ayrıldığından beri babasıyla hemen hemen hiç görüşmediği bilinen Suri, üniversiteli oluyor. 18 yaşındaki Suri Cruise'un Pensilvanya'daki Carnegie Mellon Üniversitesi'nde eğitim göreceği ortaya çıktı.

Tom Cruise'un yıllardır görüşmediği kızı Suri üniversiteli oldu - 4

Bir sosyal medya kullanıcısının videosunda ortaya çıkan Suri Cruise, geçtiğimiz nisan ayında 18 yaşında basmıştı.

Daily Mail'e göre, genç Cruise moda dünyasında yer almak istiyor.

Tom Cruise'un yıllardır görüşmediği kızı Suri üniversiteli oldu - 5

45 yaşındaki Katie Holmes'un başvurularda kızına yardım ettiği ancak Suri'nin "her zaman kendi yolunu çizmeye kararlı" olduğu bildirildi.

Daily Mail'e konuşan bir kaynak "Katie onunla gurur duyuyor ama aynı zamanda aşırı korumacı da" dedi. Holmes'un Suri'yi spot ışıklarından "korumak" için çok çalıştığı ifade edildi.

Tom Cruise'un yıllardır görüşmediği kızı Suri üniversiteli oldu - 6

Öte yandan Dailymail'in haberine göre Tom Cruise, kızının eğitimiyle ilgili kararlarında ve üniversite seçimlerinde aktif rol oynamıyor.

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