Türkan Şoray, adının verildiği pamuk çeşidinin hasadına katıldı

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, Mersin'in Tarsus ilçesinde "Türkan" adı verilen pamuk çeşidinin hasadına katıldı. Şoray, etkinlikte "Pamuğun Sultanı olmak çok güzel bir şey" dedi.

Türkan Şoray, adının verildiği pamuk çeşidinin hasadına katıldı - 1

Adana'daki Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce lif kalitesi, yüksek verimiyle geliştirilip tescillenen ve adını Yeşilçam'ın ünlü ismi Türkan Şoray'dan alan "Türkan" pamuğunun hasadı için etkinlik düzenlendi.

Enstitü, Adana Büyükşehir Belediyesi ve bir ziraat firması tarafından Tarsus ilçesindeki Çiçekli Mahallesi'nde düzenlenen "Yeşilçam'ın Sultanı, Pamuğun Sultanı" etkinliğe katılan Türkan Şoray, sevenleri tarafından karşılandı.

Türkan Şoray, adının verildiği pamuk çeşidinin hasadına katıldı - 2

Sevenleriyle sohbet edip, fotoğraf çektiren Şoray, bazı sevenlerinin yanında getirdiği film afişlerini imzaladı.

Etkinlikte bazı vatandaşlar Şoray'a olan sevgilerini dile getirdi.

Türkan Şoray, adının verildiği pamuk çeşidinin hasadına katıldı - 3

Türkan Şoray, etkinlikte, Çukurova için pamuğun önemine işaret etti.

Bugünün kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade eden Şoray, emekçi kadın işçilerle bir arada bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu kaydetti.

Türkan Şoray, adının verildiği pamuk çeşidinin hasadına katıldı - 4

Pamuk çeşidine adının verilmesinden dolayı onurlandığını aktaran Şoray, "Çukurova denilince pamuk akla gelir. Pamuk, Çukurova'nın altınıdır, en büyük değeridir. Pamuk çeşidine adımın verilmesi beni son derece onurlandırdı. Bu onuru hayatım boyunca taşıyacağım. Çok teşekkür ediyorum. Dileğim, daha çok üretim olsun. Adana pamuklara bürünsün. Pamuk yürekli Adanalıların pamukları bol olsun. Hayatımın en güzel anlarından birini yaşamama sebep oldunuz. Bunu hiç unutmayacağım. Pamuğun Sultanı olmak çok güzel bir şey" dedi. 

Türkan Şoray, adının verildiği pamuk çeşidinin hasadına katıldı - 5

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün başarılı işler yaptığını, belediye olarak memlekete faydalı olan hizmetlere destek verdiklerini vurguladı.

Türkan Şoray, adının verildiği pamuk çeşidinin hasadına katıldı - 6

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Müdürü Abdullah Çil de pamuk çeşitlerinin geliştirilmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Türkan Şoray, adının verildiği pamuk çeşidinin hasadına katıldı - 7

Geliştirilen çeşitlerle Türk tarım ve ekonomisine katkı sunduklarını ifade eden Çil, "Çeşitlerimizi geliştirirken özelliklerine, hikayelerine ve önemli değer katan kişi ve kurum isimleri veriyoruz. Bu çeşide Yeşilçam'ın en değerli, hoş ve naif sanatçısının ismini verelim dedik ve adının Türkan olmasına karar verdik. Bundan sonra adı sadece Yeşilçam'da değil, bizim topraklarımızda yeşersin, değer ve hayat bulsun. O çeşit yaşadıkça, tarla ekildikçe onun ismi anılsın, herkes onu bilsin" dedi.

Türkan Şoray, adının verildiği pamuk çeşidinin hasadına katıldı - 8

Konuşmaların ardından kendisine hediye edilen yazmayı takan Türkan Şoray, kadınlarla "Türkan" pamuğunun hasadını yaptı.

Türkan Şoray, adının verildiği pamuk çeşidinin hasadına katıldı - 9
Türkan Şoray, adının verildiği pamuk çeşidinin hasadına katıldı - 10
Türkan Şoray, adının verildiği pamuk çeşidinin hasadına katıldı - 11

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