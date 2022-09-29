Türkan Şoray, adının verildiği pamuk çeşidinin hasadına katıldı

Geliştirilen çeşitlerle Türk tarım ve ekonomisine katkı sunduklarını ifade eden Çil, "Çeşitlerimizi geliştirirken özelliklerine, hikayelerine ve önemli değer katan kişi ve kurum isimleri veriyoruz. Bu çeşide Yeşilçam'ın en değerli, hoş ve naif sanatçısının ismini verelim dedik ve adının Türkan olmasına karar verdik. Bundan sonra adı sadece Yeşilçam'da değil, bizim topraklarımızda yeşersin, değer ve hayat bulsun. O çeşit yaşadıkça, tarla ekildikçe onun ismi anılsın, herkes onu bilsin" dedi.