Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım

Yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu, hayata veda etti. İnanoğlu'nun vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Türker İnanoğlu paylaşımları...

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım - 1

Türk sinemasının usta ismi Türker İnanoğlu, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Usta ismin ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler Türker İnanoğlu'nun vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Türker İnanoğlu paylaşımları...

N-LIFE HABERLERİ

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım - 2

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

Gülşen Bubikoğlu, 50 yıllık eşi ve kızının babası Türker İnanoğlu'nun vefatını "Çok kıymetli eşim Türker İnanoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailemizin, tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun" sözleriyle duyurdu.

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım - 3

TÜRKAN ŞORAY

Yeşilçam'ın yıldız ismi Türkan Şoray, paylaşımında "En yakın dostum, arkadaşım Türker İnanoğlu’nu kaybettik. Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım. Sinema kariyerimi başlatan, hayatımda özel bir yeri olan, değerli meslektaşımın kaybından dolayı çok ama çok üzgünüm. Türk Sineması'na kendini adamış, yaptığı katkılarla, verdiği emeklerle yapıtlarıyla ve filmleriyle sonsuza kadar yaşayacak, unutulmayacak. Tüm sinema camiasının, hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım - 4

FİLİZ AKIN

Türker İnanoğlu'nun eski eşi ve oğlu İlker İnanoğlu'nun annesi Filiz Akın da üzüntüsünü "Uzun süredir hastalıklarla uğraşıyordu. Doktorları ve ailesinin bütün gayretine rağmen kurtarılamamış. Hayatında pek çok şeyden de fazla sinemayı seven, gerçekten de son günlerine kadar üreten, önce yönetmen ve yapımcı daha sonra sadece prodüktör olarak devam eden son çınarı, oğlumun babasını kaybettik. Başta eşinin, çocukları Zeynep ve İlker’in, torunlarının ve tüm sinema camiasının başı sağ olsun, sabırlar diliyorum… “Bay Sinema” maalesef yok artık…" sözleriyle dile getirdi.

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım - 5

ZEYNEP İNANOĞLU

Zeynep İnanoğlu, babasına "Seni çok seviyorum her halinle. Çok özleyeceğim. Hep kalbimde taşıyacağım. Yalnız kaldığımda konuşacağız usul usul. Elbette buluşacağız bir gün. Canım babam, canım benim" diyerek veda etti.

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım - 6

İLKER İNANOĞLU

Oyuncu İlker İnanoğlu da babasının vefatını "Değerli babam, kıymetlim, Türkiye'nin 'Bay Sineması' Türker İnanoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Ailemizin, sevenlerinin, tüm sanat dünyamızın başı sağ olsun" sözleriyle duyurdu.

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım - 7

HÜLYA KOÇYİĞİT

Usta oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

Ah Türker ah… Canım dostum, canım arkadaşım… Gerçek bir sinema emekçisini, Türker İnanoğlu’nu az önce kaybetmişiz. Çok derin bir üzüntü içindeyim. Güle güle ‘Bay Sinema’… Türk Sineması'nın temel taşlarından, varlığıyla hep güven veren, huzur veren, mutluluk veren gerçek bir dosttun sen. Türk Sineması; ömrünü sinemaya adamış, gece gündüz sadece sinema için yaşayan, sinemaya adeta oyuncu fabrikatörü olmuş önemli bir ismi kaybetti bugün. Ah Türker, geride muhteşem bir dostluk bıraktın öncelikle benim için. Açtığın sinema salonları, ülkemize kazandırdığın video, kurduğun stüdyolar, Erler Film, Türvak, Tim Show Center, Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi ve daha nicesi… Ne kadar önemli izler bıraktın gönlünü bu sektöre vermiş insanlara… Türker İnanoğlu’na Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Biricik evlatları sevgili İlker ve sevgili Zeynep size sıkı sıkıya sarılıyorum. Türk sinemasının başı sağ olsun."

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım - 8

ALİ SUNAL

Ali Suna, İnanoğlu ile sünnet düğününde çekilen fotoğrafını paylaştı ve "Hoşçakal Türker abi. Küçük bir çocukken benimle arkadaşlık yaptığını, Zeynep ile oynayalım diye beni evden alıp kendi evinizde yatılı ağırlamanızı ve uyuyana kadar korktuğum için başımda bekleyip bana masal anlatmanı asla unutmayacağım…" ifadelerini kullandı.

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım - 9

ERDAL ÖZYAĞCILAR

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar da üzüntüsünü "Türker Abi meslek hayatımda bana gösterdiğin sevgiyi, bana gösterdiğin güveni, bana verdiğin öğütleri, Yeşilçam filmleri ve dizi film dünyasında bana öğrettiklerini helal et… Beraber çalıştığımız yapımlarda katkılarım helal olsun. Seni ve kulağıma küpe olan sözlerini unutmayacağım… Hep yüreğimdesin. Nurlar içinde yat" sözleriyle ifade etti.

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım - 10

HÜLYA AVŞAR

Hülya Avşar, İnanoğlu'na "Sinema hayatımın direği, mesleğinin duayeni Türker İnanoğlu, mekanın cennet olsun" diye veda etti.

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım - 11

TARKAN

Megastar Tarkan, paylaşımında "Türk Sineması'nın duayeni, dahisi ve TV sektöründeki yapımlarıyla Türk televizyonculuğuna da büyük katkıları olan Türker İnanoğlu’nun vefatına çok üzüldüm. Müzik kariyerimin ilk zamanlarında bana verdiği desteği de hiç bir zaman unutmadım, unutamam. Kendisini sevgi ve minnetle anıyorum. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Nurlar, ışıklar içinde uyu Türker abi... Türk Sineması'na ve televizyonuna armağan ettiğin yapımlarınla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin, unutulmayacaksın" ifadelerini kullandı.

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım - 12

CEM YILMAZ

"Kıymetli büyüğümüz Türker İnanoğlu abimizin mekanı cennet olsun, başımız sağolsun. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dilerim."

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım - 13

GÜVEN HOKNA

"Türk film yönetmeni, film ve televizyon yapımcısı Türker İnanoğlu'nu kaybettik. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Nurlarda uyusun."

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım - 14

GÜL SUNAL

"Uzun yıllar sinemaya emek vermiş. sevgili dostumuz Türker İnanoğlu’nun hayatını kaybettiğini duydum. Çok üzgünüm."

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım - 15

4 NİSAN'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK 

Türker İnanoğlu için 4 Nisan saat 10.00'da Tim Show Center'da tören düzenlenecek. Ardından öğle ezanına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

Türk sinemasında önemli filmlere imza atan İnanoğlu, cenaze namazından sonra Kanlıca'da aile mezarlığına defnedilecek.

Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım - 16

TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?

Yaşamının ilk 15 yılı Safranbolu'yla İstanbul arasında geçen İnanoğlu, futbolla birlikte en büyük tutkusu olan sinemaya yöneldi ve Ömer Lütfi Akad ile Nişan Hançer'e 9 filmde asistanlık yaptı. İnanoğlu, Yeşilçam'da çeşitli yapımcılara 10 film çektikten sonra 1960'ta kendi şirketi Erler Film'i kurdu ve bugüne kadar birçok sinema filmi, dizi ve televizyon programına imza attı. 

Sinema oyuncusu Filiz Akın'la 1964'te evlenen İnanoğlu'nun daha sonra çocuk yıldız "Yumurcak" olarak ünlenen İlker adlı oğlu oldu ama çift 1974'te ayrıldı.

İnanoğlu, halen evli olduğu oyuncu Gülşen Bubikoğlu'yla 1975'te yaşamını birleştirdi. Türker İnanoğlu Vakfı'nı (TÜRVAK) 1997 yılında kuran yapımcı, birçok meslek birliği ve derneğin kurulmasına da öncülük etti.

İnanoğlu'nun Bubikoğlu ile evliliğinden Zeynep İnanoğlu isimli çocuğu bulunuyor.

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