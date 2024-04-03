Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım
Yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu, hayata veda etti. İnanoğlu'nun vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Türker İnanoğlu paylaşımları...
Türk sinemasının usta ismi Türker İnanoğlu, 87 yaşında yaşamını yitirdi.
Usta ismin ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler Türker İnanoğlu'nun vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Türker İnanoğlu paylaşımları...