Türkiye'nin Miss World temsilcisi Nursena Say dereceye giremedi

Miss Türkiye 2022 birinicisi Nursena Say, 71'incisi düzenlenen Miss World Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. Say, dereceye giremedi.

Türkiye'nin Miss World temsilcisi Nursena Say dereceye giremedi - 1

Miss Turkey 2022 yarışmasının birincisi Nursena Say, geçtiğimiz ay Miss World Güzellik Yarışması için Hindistan'a gitmiş ve kampa girmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Türkiye'nin Miss World temsilcisi Nursena Say dereceye giremedi - 2

71. Miss World Güzellik Yarışması'nın finali gerçekleşti. Çek Cumhuriyeti'nden Krystyna Pyszková ise 2024 Dünya Güzeli olarak taç giydi.

Türkiye'nin Miss World temsilcisi Nursena Say dereceye giremedi - 3

DERECEYE GİREMEDİ

Yarışmada Türkiye'yi temsil eden 26 yaşındaki Nursena Say ise dereceye giremedi.

Türkiye'nin Miss World temsilcisi Nursena Say dereceye giremedi - 4

Kamp sürecindeki deneyimlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Nursena Say, yeni bir paylaşım yaptı.

Türkiye'nin Miss World temsilcisi Nursena Say dereceye giremedi - 5

"DERİN BİR GURUR VE MİNNET DUYGUSUYLA DOLUYUM"

Say, paylaşımında "Bugün Miss World'deki yolculuğumun doruk noktası. Bu inanılmaz deneyimi düşünürken, bir amacı olan güzellik mirasının bir parçası olma fırsatı için derin bir gurur ve minnet duygusuyla doluyum. Sadece yolculuğumu değil, aynı zamanda amaç ve sorumluluk anlayışımı da şekillendirmede yardımcı olan Miss World'ün Başkanı ve CEO'su Julia'ya teşekkürü bir borç bilirim. Bu kayda değer yolculuk boyunca bir ünvandan daha fazlasını kazandım; ömür boyu anılar kazandım ve kalıcı dostluklar edindim. Birlikte güldük, ağladık ve birbirimizden öğrendik, her biri kolektif büyümemize ve evrimimize katkıda bulunuyor. Bu yolculuk sadece hayatımı zenginleştirmekle kalmadı aynı zamanda bana birlik, şefkat ve kolektif eylemin gücü hakkında paha biçilmez dersler verdi" dedi.

Türkiye'nin Miss World temsilcisi Nursena Say dereceye giremedi - 6

Ünlü isim, sözlerine  "Hayatımın bu bölümüne veda ederken, öğrendiğim dersleri ve oluşan bağları yanımda taşıyorum, gelecekteki tüm çalışmalarımda bana ilham vermeye ve rehberlik etmeye devam edeceklerini biliyorum. Bu yolculuğun bir parçası olan herkese teşekkür ederim, ve vizyonun ve liderliğin için teşekkür ederim, Julia. Bu deneyim sonsuza kadar kalbimde özel bir yer tutacak ve bunun bir parçası olmaktan onur duyuyorum" diye devam etti.

Türkiye'nin Miss World temsilcisi Nursena Say dereceye giremedi - 7

NURSENA SAY HAKKINDA

Nursena Say 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Say, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur. "Miss Turkey World" tacını takmayı başaran isimlerden biri oldu.

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