Tutuklu Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" fenomenleri ne dedi?

"ÇOK BÜYÜK BİR SINAVDAN GEÇİYORUM"

Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

“Evet şu anda bana geldikleri kesinleşti anladığım kadarıyla. Ben buradan bunu anlıyorum. Demek ki soruşturmaya veya incelemeye dahil olduk. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki sona yaklaşıyoruz. Hep bir belirsizlik vardı. Ama ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım. Allah’ım sen bu sınavın sonunu güzel kıl, mükafatını tez zamanda göster. Çok büyük bir sınavdan geçiyorum arkadaşlar. Sonunda bir şey olmayacağına kendiniz eminsiniz belki ama itibarınız, binlerce kişinin binlerce şey söylemesi… Bu yara bende hiç geçmeyecek yani. Çok zor… Yaşamayan anlayamaz. Şimdi konuyu sordum, pasaportum askıya alındığı için (yurt dışı yasağı aynı zamanda pasaportun geçici de olsa iptali demek) eğer savcılık bir ifade isterse benden buradan bir kağıt alarak Türkiye’ye gelebiliyormuşum ifade vermek için. ‘Ondan sorun çıkmaz, evrakla hallediliyor’ dedi. Ben çünkü pasaportum iptalken nasıl döneceğim, dönmem gerekirse diye sordum. Savcı isterse konsoloslukta da ifade verebiliyormuşum. İfade vermem gerekirse. Şu anda bir araştırma var ama bir ifade talebi olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yarın tekrar kontrol edilecekmiş. ‘Süreci takip edeceğiz’ dedi. Bakalım süreç ne gösterecek. Ben de paylaşırım sizinle."