Tutuklu Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" fenomenleri ne dedi?

Eşi Engin Polat ile kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklu olan Dilan Polat’ın "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler için yurt dışı çıkış yasağı talep edildi. Haklarında soruşturma başlatılan fenomenler, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak kendilerini savundu.

Tutuklu Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" fenomenleri ne dedi? - 1

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat’ın "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında soruşturma sürüyor. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yurt dışı çıkış yasağı talep edilen fenomenler, kendilerine yöneltilen suçlamalar sonrası sosyal medyadan açıklamalar yaptı. 

N-LIFE HABERLERİ

Tutuklu Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" fenomenleri ne dedi? - 2

Çoğu fenomen gibi güzellik merkezleri ve kozmetik markası sahibi olan fenomen çift Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan'ın milyon dolarlar ile ABD’ye gittikleri ve peşin parayla çok sayıda ev aldıkları öne sürülüyor.

Bu iddiaların ardından Eylül Öztürk Özkan, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Tutuklu Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" fenomenleri ne dedi? - 3

"ÇOK BÜYÜK BİR SINAVDAN GEÇİYORUM"

Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

“Evet şu anda bana geldikleri kesinleşti anladığım kadarıyla. Ben buradan bunu anlıyorum. Demek ki soruşturmaya veya incelemeye dahil olduk. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki sona yaklaşıyoruz. Hep bir belirsizlik vardı. Ama ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım. Allah’ım sen bu sınavın sonunu güzel kıl, mükafatını tez zamanda göster. Çok büyük bir sınavdan geçiyorum arkadaşlar. Sonunda bir şey olmayacağına kendiniz eminsiniz belki ama itibarınız, binlerce kişinin binlerce şey söylemesi… Bu yara bende hiç geçmeyecek yani. Çok zor… Yaşamayan anlayamaz. Şimdi konuyu sordum, pasaportum askıya alındığı için (yurt dışı yasağı aynı zamanda pasaportun geçici de olsa iptali demek) eğer savcılık bir ifade isterse benden buradan bir kağıt alarak Türkiye’ye gelebiliyormuşum ifade vermek için. ‘Ondan sorun çıkmaz, evrakla hallediliyor’ dedi. Ben çünkü pasaportum iptalken nasıl döneceğim, dönmem gerekirse diye sordum. Savcı isterse konsoloslukta da ifade verebiliyormuşum. İfade vermem gerekirse. Şu anda bir araştırma var ama bir ifade talebi olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yarın tekrar kontrol edilecekmiş. ‘Süreci takip edeceğiz’ dedi. Bakalım süreç ne gösterecek. Ben de paylaşırım sizinle."

Tutuklu Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" fenomenleri ne dedi? - 4

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Lüks yaşamlarıyla dikkat çeken Öz çifti, daha önce sağlık beyanından 340 bin lira para cezasına çarptırılmıştı.

Tutuklu Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" fenomenleri ne dedi? - 5

"ASILSIZ HABERLER"

Özlem Öz, Instagram hesabından bir video yayınlayarak açıklamalarda bulundu.

Haklarında haberlerin kim tarafından yapıldığını bilmediğini söyleyen Öz, "Yaklaşık 1 aydır bana haberleri atıyorsunuz. Hakkımızda çeşitli haberler yapıldı. Bunların gerçekliği hakkında, kimin ve kim tarafından yapıldığıyla ilgili bilgim yok. Tayyar Bey de zaten bugün evde değil 'İşim var' diyerek dışarı çıktı. O yüzden bana 'Bize açıklama yapın, ne oldu?' gibi sorular sormayın. Daha önce de notere gitmemiz, köye gitmemiz ana sayfalarda haber yapıldı. Asılsız haberler... Ben aslı olan bir şey olduğu zaman da avukatım tarafından size açıklama yapıyorum. Kendi kendime bir haberle ilgili açıklama yapamam. Ben evimdeyim, çocuklarımla birlikteyim" ifadelerini kullandı.

Tutuklu Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" fenomenleri ne dedi? - 6

"BU KADAR İNSANIN VEBALİNE GİRMEYİN"

Nez Demir'den de birçok sosyal medya fenomeninin aynı sofrada oturduğu "Şampiyonlar Ligi" pozuyla ilgili açıklama geldi. Kendisi de fotoğrafta yer alan Demir, "Bunu yapmayın artık ya! Bu kadar insanın vebaline girmeyin. O gün orada ne oldu biliyor musunuz? YouTube'da normalde Dilan'la küstüğüm için Dilan'la olan tüm videolarımı kaldırmıştım. Ama şimdi geri açtım" dedi.

Tutuklu Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" fenomenleri ne dedi? - 7

Dilan Polat'ın oğlu Milan Efe'ye hamile olduğu zaman düzenlediği baby shower'ın linkini bırakan Demir, eğlence sonrası hep birlikte yemeğe gittiklerini fotoğrafın da orada çekildiğini açıkladı.

Demir, "Oradaki insanların hiçbirinin Dilan'dan şubesi de yoktu o zaman. Sonradan iş hayatlarında neler yaptılar bilemem, zaten çoğuyla görüşmüyorum Dilan'la konuşmadığım için" ifadelerini kullandı.

Tutuklu Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" fenomenleri ne dedi? - 8

"HESABINI HUKUKSAL BOYUTTA ARAYACAĞIZ"

Şulemsi olarak bilinen fenomen Şule Kayatürk, 16 villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 iş yeri ve 1 yatı olduğu iddialarını yalanladı.

Şulemsi, "Atılan tweetler, gelen yorum ve mesajlar da dahil olmak üzere, haksız yere uğradığım maddi ve manevi rahatsızlığın hesabını hukuksal boyutta arayacağız. Sizleri seviyorum, selametle" ifadelerine yer verdi.

Tutuklu Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" fenomenleri ne dedi? - 9

"BİRÇOK ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARDILAR"

Yavuz ve eşi Merve Korkut çifti de "Şampiyonlar Ligi" fotoğrafının ardından soruşturmaya tabi tutuldu. Merve Korkut, avukatının kendileri adına yaptığı açıklamayı Instagram sayfasında yayınladı. İddiaların asılsız olduğunu öne süren fenomen çiftin avukatı şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan olumsuz gelişmler sonrasında müvekkil şirket ve diğer franchise alan şiketler franchise sisteminin çökmesi ve franchise veren şirketin fiili olarak sözleşme yükümlüküklerini yerine getirememesi nedeniyle ticari olarak zor duruma düşmüş, bunun üzerine sosyal medya ve sair mecralarda artan baskı, şirketleri işlemez hale getirmiştir. Müvekkil şirket bu süreçte birçok çalışanı ile istemeyerek yollarını ayırmak zorunda kalmıştır. Franchise alan şirketler bağımsız ve ayrı işletmeler olmakla birlikte yaşanan süreçte her biri ayrı ayrı hareket etmektedir."

Tutuklu Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" fenomenleri ne dedi? - 10

Korkut çiftinin avukatı açıklamasını şöyle tamamladı:

"Başta sosyal medya olmak üzere her türlü mecrada kendileri ile ilgili yapılacak asılsız iddialar ile kişilik haklarına saldırı mahiyetindeki paylaşımlara dair hukuki süreçlere başlanacağını kamuoyuna sagılarımızla bildiririz." 

Tutuklu Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" fenomenleri ne dedi? - 11

Ömer ve Tuğba Bağ çifti de Yavuz ve Merve Korkut ile aynı açıklamayı paylaştı. Çünkü Merve Korkut ve Tuğba Bağ ikilisi şirketlerin ortağı olarak görünüyor.

Tutuklu Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" fenomenleri ne dedi? - 12

"Şampiyonlar ligi" çiftlerinden Tolunay ve İleyda Topal ise sessiz kalmayı tercih etti.

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