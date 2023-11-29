Tutuklu Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" fenomenleri ne dedi?
Eşi Engin Polat ile kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklu olan Dilan Polat’ın "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler için yurt dışı çıkış yasağı talep edildi. Haklarında soruşturma başlatılan fenomenler, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak kendilerini savundu.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat’ın "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında soruşturma sürüyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yurt dışı çıkış yasağı talep edilen fenomenler, kendilerine yöneltilen suçlamalar sonrası sosyal medyadan açıklamalar yaptı.