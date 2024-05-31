Ünlü çiftin evliliğinde mali sorunlar
ABD'li şarkıcı ve aktris 54 yaşındaki Jennifer Lopez ile 51 yaşındaki aktör Ben Affleck'in evliliklerinde mali nedenlerden dolayı sorunlar yaşandığı iddia ediliyor. Çift, bir süredir çocuklarla birlikte katıldıkları etkinlikler dışında yan yana görüntülenmiyor.
Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı.