Ünlü çiftin evliliğinde mali sorunlar

ABD'li şarkıcı ve aktris 54 yaşındaki Jennifer Lopez ile 51 yaşındaki aktör Ben Affleck'in evliliklerinde mali nedenlerden dolayı sorunlar yaşandığı iddia ediliyor. Çift, bir süredir çocuklarla birlikte katıldıkları etkinlikler dışında yan yana görüntülenmiyor.

Ünlü çiftin evliliğinde mali sorunlar - 1

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü çiftin evliliğinde mali sorunlar - 2

Evlendikleri günden beri sık sık birlikte etkinliklere katılan ve birbirleri hakkında romantik ifadeler kullanan çifttin son günlerde yan yana görüntülenmemeleri ayrılık iddialarına sebep oldu.

Ünlü çiftin evliliğinde mali sorunlar - 3

İddialara göre, mali konularda yaşanan çatışmalar ikilinin evliliklerini krize soktu. Çifte yakın kaynaklar, Balayı devri sona erdi yorumunda bulundu.

Ünlü çiftin evliliğinde mali sorunlar - 4

Ben Affleck'in, geçtiğimiz haftalarda birlikte yaşadıkları 60 milyon dolarlık malikaneden çıkıp 100 bin dolara bir ev kiraladığı öğrenildi. Jennifer Lopez'in serveti 400 milyon dolar, Ben Affleck'in serveti ise 150 milyon dolar olarak biliniyor. Çiftin, mali konularda yaşadıkları anlaşmazlıkların evliliklerinde ciddi gerilimlere yol açtığı belirtiliyor.

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