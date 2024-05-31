Ünlü çiftin evliliğinde mali sorunlar

Ben Affleck'in, geçtiğimiz haftalarda birlikte yaşadıkları 60 milyon dolarlık malikaneden çıkıp 100 bin dolara bir ev kiraladığı öğrenildi. Jennifer Lopez'in serveti 400 milyon dolar, Ben Affleck'in serveti ise 150 milyon dolar olarak biliniyor. Çiftin, mali konularda yaşadıkları anlaşmazlıkların evliliklerinde ciddi gerilimlere yol açtığı belirtiliyor.