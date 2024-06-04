Ünlü çiftin kızı soyadını sildirmek için mahkemeye başvurdu: Brad Pitt nasıl tepki verdi?

2016 yılında yollarını ayıran Angelia Jolie ile Brad Pitt gündemden düşmüyor. Çiftin kızı Shiloh'nun babasının soyadını sildirmek için mahkemeye başvurduğu ortaya çıkmıştı. Kızının bu kararına Brad Pitt'in nasıl tepki verdiği ise merak konusu oldu.

Ünlü çiftin kızı soyadını sildirmek için mahkemeye başvurdu: Brad Pitt nasıl tepki verdi? - 1

DAHA ÖNCE DE ŞİDDET UYGULADI İDDİASI

Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolüyle ilgili hukuk mücadelesi devam ve birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Brad Pitt ile Angelina Jolie son olarak "şiddet iddiasıyla" gündeme gelmişti.

Jolie, 2016 yılında uçak yolculuğu yaptıkları sırada Pitt’in kendisine ve yanlarında bulunan çocuklarından birine şiddet uyguladığını öne sürmüş ve bu olay çiftin boşanmasına neden olmuştu. 48 yaşındaki Jolie fiziksel şiddetin 2016'daki uçak olayından "çok daha önce" başladığını iddia etmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü çiftin kızı soyadını sildirmek için mahkemeye başvurdu: Brad Pitt nasıl tepki verdi? - 2

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Çiftin kızı Shiloh'nun babasının soyadını sildirmek için mahkemeye başvurduğu öğrenildi.

Çiftin 18 yaşına giren kızları Shiloh'un, "Pitt" soyadını sildirmek için mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Genç kız, sunduğu belgelerle bundan böyle babası Brad Pitt’in soyadını kullanmak istemediğini belirterek dava açtı. Shiloh, bundan sonra sadece Shiloh Jolie ismini kullanmak istediğini ifade etti.

Ünlü çiftin kızı soyadını sildirmek için mahkemeye başvurdu: Brad Pitt nasıl tepki verdi? - 3

BRAD PITT NASIL TEPKİ VERDİ?

People dergisine konuşan kaynaklar, “Shiloh soyadını sildirmek istediği için Brad çok üzgün. Shiloh doğduğunda, hayatında hiç o kadar mutlu olmamıştı" dedi.

Brad Pitt hakkında "Her zaman bir kız çocuğu istiyordu. Çocuklarını kaybettiğini bilmek elbette Brad için kolay değil. Çocuklarını seviyor ve onları özlüyor. Çok üzücü" ifadelerine yer verildi.

Bir başka kaynak ise "Hala tüm çocuklarını çok seviyor. Tüm bu süreç tüm aile için çok zor oldu" dedi.

Ünlü çiftin kızı soyadını sildirmek için mahkemeye başvurdu: Brad Pitt nasıl tepki verdi? - 4

Çiftin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh 2006'da Namibya'da dünyaya geldi.

Ünlü çiftin kızı soyadını sildirmek için mahkemeye başvurdu: Brad Pitt nasıl tepki verdi? - 5

VIVIENNE BABASININ SOYADINI KULLANMIYOR

Öte yandan, Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin kızı Vivienne'in, babasının soyadı "Pitt"i kullanmadığı ortaya çıkmıştı. Çiftin ikiz çocuklarından biri olan Vivienne, annesinin yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalı The Outsiders'da asistan olarak görev aldı.

Müzikalin broşüründe adı geçen 15 yaşındaki Vivienne'in yalnızca "Jolie" soyadını kullanmış olması dikkatlerden kaçmadı.

Ancak Vivienne'in soyadını değiştirmek için yasal bir adım atıp atmadığı bilinmiyor.

Ünlü çiftin kızı soyadını sildirmek için mahkemeye başvurdu: Brad Pitt nasıl tepki verdi? - 6

Çiftin kızı Zahara da "Pitt" soyadını kullanmayı bırakmıştı. Geçtiğimiz yıl üniversiteye başlayan Zahara kendini tanıtırken "Benim adım Zahara Marley Jolie. Los Angeles, Kaliforniya'dan geldim" demişti.

Ünlü çiftin kızı soyadını sildirmek için mahkemeye başvurdu: Brad Pitt nasıl tepki verdi? - 7

2014 yılında evlenen Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2016'da yollarını ayırma kararı almıştı.

Çift o zamandan beri velayet veya mülk davalarıyla gündeme geliyor.

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