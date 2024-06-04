Ünlü çiftin kızı soyadını sildirmek için mahkemeye başvurdu: Brad Pitt nasıl tepki verdi?
2016 yılında yollarını ayıran Angelia Jolie ile Brad Pitt gündemden düşmüyor. Çiftin kızı Shiloh'nun babasının soyadını sildirmek için mahkemeye başvurduğu ortaya çıkmıştı. Kızının bu kararına Brad Pitt'in nasıl tepki verdiği ise merak konusu oldu.
DAHA ÖNCE DE ŞİDDET UYGULADI İDDİASI
Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolüyle ilgili hukuk mücadelesi devam ve birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Brad Pitt ile Angelina Jolie son olarak "şiddet iddiasıyla" gündeme gelmişti.
Jolie, 2016 yılında uçak yolculuğu yaptıkları sırada Pitt’in kendisine ve yanlarında bulunan çocuklarından birine şiddet uyguladığını öne sürmüş ve bu olay çiftin boşanmasına neden olmuştu. 48 yaşındaki Jolie fiziksel şiddetin 2016'daki uçak olayından "çok daha önce" başladığını iddia etmişti.