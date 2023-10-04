Ünlü isimler 1990'lar "Yapay Zeka Yıllığı" akımına kapıldı

Sosyal medyadaki yapay zeka akımı giderek büyüyor. Ünlü isimlerin 1990'larda ABD liselerinden mezun olmuş gibi fotoğrafını paylaştığı "Yapay Zeka Yıllığı" (Al yearbook) akımı ise şu sıralar gündemde. Cem Yılmaz'ın 90'larda çekilmiş gerçek bir karesiyle meydan okuduğu akıma birçok isim dahil oldu. İşte ünlü isimlerden paylaşımlar...

Ünlü isimler 1990'lar "Yapay Zeka Yıllığı" akımına kapıldı - 1

CEM YILMAZ

Ünlü oyuncu Cem Yılmaz, yapay zeka ile yaratılmayan doğal bir karesini  "90'lar AI ile olmaz böyle olur" notuyla paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü isimler 1990'lar "Yapay Zeka Yıllığı" akımına kapıldı - 2

PELİN AKİL

Oyuncu paylaşımında "Alin 2. fotoğrafı görünce saçlarımı boyatmamı istiyor. Peki her şeyi geçtim, bu nasıl bir şey arkadaşlar. Hangi halim en sevdiğiniz?" dedi.

Ünlü isimler 1990'lar "Yapay Zeka Yıllığı" akımına kapıldı - 3

BİRAN DAMLA YILMAZ

Oyuncu, yapay zeka ile yapılan karelerini paylaşırken "Aa, bensiz hiç olur mu?" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimler 1990'lar "Yapay Zeka Yıllığı" akımına kapıldı - 4

ÇAĞLA ŞIKEL

Akıma ayak uyduran Şıkel, "Asla ve asla böyle değildim" dedi. 

Ünlü isimler 1990'lar "Yapay Zeka Yıllığı" akımına kapıldı - 5

NİLPERİ ŞAHİNKAYA

Oyuncu, Britney Spears'ın şarkısına gönderme yaparak "Hit me baby one more time" dedi.

İşte ünlü isimlerin "Yapay Zeka Yıllığı" akımına ayak uydurduğu paylaşımlar....

Ünlü isimler 1990'lar "Yapay Zeka Yıllığı" akımına kapıldı - 6

ŞÜKRAN OVALI

Ünlü isimler 1990'lar "Yapay Zeka Yıllığı" akımına kapıldı - 7

BORA AKKAŞ

Ünlü isimler 1990'lar "Yapay Zeka Yıllığı" akımına kapıldı - 8

BÜŞRA PEKİN

Ünlü isimler 1990'lar "Yapay Zeka Yıllığı" akımına kapıldı - 9

BERFU YENENLER

Ünlü isimler 1990'lar "Yapay Zeka Yıllığı" akımına kapıldı - 10

DAMLA SÖNMEZ

Ünlü isimler 1990'lar "Yapay Zeka Yıllığı" akımına kapıldı - 11

ÖZLEM YILDIZ

Ünlü isimler 1990'lar "Yapay Zeka Yıllığı" akımına kapıldı - 12

FERİDE HİLAL AKIN

Ünlü isimler 1990'lar "Yapay Zeka Yıllığı" akımına kapıldı - 13

YAĞMUR TANRISEVSİN

Ünlü isimler 1990'lar "Yapay Zeka Yıllığı" akımına kapıldı - 14

TUĞBA ÖZERK

Ünlü isimler 1990'lar "Yapay Zeka Yıllığı" akımına kapıldı - 15

ASLI BEKİROĞLU

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