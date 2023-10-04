Ünlü isimler 1990'lar "Yapay Zeka Yıllığı" akımına kapıldı
Sosyal medyadaki yapay zeka akımı giderek büyüyor. Ünlü isimlerin 1990'larda ABD liselerinden mezun olmuş gibi fotoğrafını paylaştığı "Yapay Zeka Yıllığı" (Al yearbook) akımı ise şu sıralar gündemde. Cem Yılmaz'ın 90'larda çekilmiş gerçek bir karesiyle meydan okuduğu akıma birçok isim dahil oldu. İşte ünlü isimlerden paylaşımlar...
CEM YILMAZ
Ünlü oyuncu Cem Yılmaz, yapay zeka ile yaratılmayan doğal bir karesini "90'lar AI ile olmaz böyle olur" notuyla paylaştı.