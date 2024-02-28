Ünlü oyuncu Gary Sinise'nin evlat acısı
Forrest Gump ve Yeşil Yol gibi yapımlarla tanınan ABD'li oyuncu Gary Sinise'nin 33 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.
ABD'li ünlü oyuncu Gary Sinise'nin kanserle mücadele eden oğlu yaşamını yitirdi.
ABD'li ünlü oyuncu Gary Sinise'nin kanserle mücadele eden oğlu yaşamını yitirdi.
CSI: NY, Apollo 13, Forrest Gump ve Yeşil Yol gibi yapımlarla tanınan aktörün 33 yaşındaki oğlu McCanna Sinise bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Sinise'in 5 Ocak'ta yaşamını yitirdiği açıklandı.
Oğlunun ölümünü duyuran Emmy ödüllü oyuncu, kurucusu olduğu vakfın sitesinden anma yazısı paylaştı.
Sinise paylaşımında "Ebeveynler olarak bir çocuğu kaybetmek çok zor. Kalbim benzer bir kayıp yaşamış olan herkesle ve sevdiği birini kaybetmiş olan herkesle birlikte. Hepimiz bunu bir şekilde yaşadık" ifadelerini kullandı.