Ünlü oyuncu Gary Sinise'nin evlat acısı

Forrest Gump ve Yeşil Yol gibi yapımlarla tanınan ABD'li oyuncu Gary Sinise'nin 33 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Gary Sinise'nin evlat acısı - 1

ABD'li ünlü oyuncu Gary Sinise'nin kanserle mücadele eden oğlu yaşamını yitirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü oyuncu Gary Sinise'nin evlat acısı - 2

CSI: NY, Apollo 13, Forrest Gump ve Yeşil Yol gibi yapımlarla tanınan aktörün 33 yaşındaki oğlu McCanna Sinise bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Sinise'in 5 Ocak'ta yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ünlü oyuncu Gary Sinise'nin evlat acısı - 3

Oğlunun ölümünü duyuran Emmy ödüllü oyuncu, kurucusu olduğu vakfın sitesinden anma yazısı paylaştı.

Ünlü oyuncu Gary Sinise'nin evlat acısı - 4

Sinise paylaşımında "Ebeveynler olarak bir çocuğu kaybetmek çok zor. Kalbim benzer bir kayıp yaşamış olan herkesle ve sevdiği birini kaybetmiş olan herkesle birlikte. Hepimiz bunu bir şekilde yaşadık" ifadelerini kullandı.

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