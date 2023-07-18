Ünlü oyuncu Lindsay Lohan anne oldu
Amerikalı ünlü oyuncu Lindsay Lohan, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Bir erkek bebeği olan Lohan, oğluna Arapça isim verdi.
Amerikalı ünlü oyuncu Lindsay Lohan, ilk bebeğini dünyaya getirdi. 37 yaşındaki yıldızın bir oğlu oldu. Bader Shammas ile geçen yıl evlenen Lohan, bebeğine "Luai" adını verdiğini açıkladı.
Daily Mail gazetesine konuşan sözcüsü, "Lindsay Lohan ve eşi Bader Shammas'ın Luai adında güzel ve sağlıklı bir erkek bebeği oldu. Aile mutluluktan uçuyor" dedi.