Ünlüler Galataport'taki Emmy Akademisi'nde buluştu

"Güzel şeyler oldu son zamanlarda" diyen Demet Akbağ, "Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüyle, Merve Dizdar bizi çok mutlu etti. Ben de gururla genç arkadaşlarımı izliyorum. Çok başarılı kızlarımız, erkeklerimiz, genç oyuncularımız var, güzel de şeyler yapıyorlar. İnşallah bizi sevindirici haberlerle yine böyle kutlamalar yaparız" diye konuştu.