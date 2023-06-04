Ünlüler Galataport'taki Emmy Akademisi'nde buluştu

Uluslararası Emmy Ödülleri'ni dağıtan, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin İstanbul buluşması, Galataport’ta yapılan gala gecesiyle sona erdi. Dünyanın dört bir yanından gelen yapımcı ve yayıncılar, Türkiye televizyon dünyasının ünlü isimleri ile bu özel gecede buluştu. Gecenin evsahipliğini Akademi’nin Türkiye partneri Ay Yapım ile birlikte Doğuş Grubu yaptı.
Uluslararası Emmy Akademisi üyeleri, etkinliğin son gününde, dünyaca ünlü Türk dizilerinin çoğuna ev sahipliği yapan İstabul Boğazı’ndan tekneyle Galataport’a ulaştılar. Burada Doğuş Grubu ve Star Tv’nin evsahipliğindeki akşam yemeğine katılan konuklar, daha sonra yine Galataport’taki Peninsula Otel’de gerçekleşen gala gecesine katılıp, Türk dizilerinin yıldızları ile buluştular.
Gala gecesinin kırmızı halısı, Kenan İmirzalıoğlu'ndan Serenay Sarıkaya'ya, Halit Ergenç'ten Demet Akbağ'a, Neslihan Atagül’den Pınar Deniz’e, Kerem Bursin’den Beren Saat’e, Türk dizilerinin unutulmaz karakterlerine hayat veren yıldızların geçidine sahne oldu.
Gecenin konuklarından Serenay Sarıkaya,
"Ay Yapım bu işi çok güzel yapıyor. Ben de çok heyecanlıyım bugün. Bütün sektör, bir sürü insan bir sürü arkadaşımız burada olacak. Çok heyecanlı" diye konuştu.
2017 yılında Uluslararası Emmy ödülünü alan ilk Türk dizisi olan, Ay yapım imzalı Star tv dizisi "Kara Sevda"nın yıldızı Neslihan Atagül de gecedeydi.
Atagül, gece hakkında şunları söyledi:
"Çok heyecanlıyız. Ay Yapım'ın da böyle bir davete ev sahipliği yapması gurur verici. Zaten biliyorsunuz "Kara Sevda" da Emmy Ödüllü bir dizi. Onun için heyecanlıyız."
Geceye katılan sanatçılar, tüm dünyada 140'tan fazla ülkede yayınlanan Türk dizileri ve dizi sektörü açısından bu etkinliğin önemine dikkat çekti.
Kenan İmirzalıoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Açıkçası yurt dışına ilk dizisi ihraç olan oyuncuyum ben. Bu iş "Deli Yürek"le başladı, 1 dolarla ihraç edilmişti. Bugün geldiğimiz noktada şu an dünyada bayağı önde gelen sektörlerden, aktörlerden bir tanesi oldu Türkiye bu konuda. Dramamızı güçlü buluyorum ben. Yıllar geçtikçe işçiliğimiz de gayet iyi olmaya başladı. Oyuncuları gayet başarılı görüyorum ben."
"Güzel şeyler oldu son zamanlarda" diyen Demet Akbağ, "Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüyle, Merve Dizdar bizi çok mutlu etti. Ben de gururla genç arkadaşlarımı izliyorum. Çok başarılı kızlarımız, erkeklerimiz, genç oyuncularımız var, güzel de şeyler yapıyorlar. İnşallah bizi sevindirici haberlerle yine böyle kutlamalar yaparız" diye konuştu.
"Başarıların artık arttığını, yurt dışında da görüyoruz. Görülmesi gerekiyordu zaten bence şimdiye kadar. Biraz geç bile kalındı" diyen Perihan Savaş, şu ifadeleri kullandı:
"Böyle karşılıklı iletişim kurmak da özel ve de çok güzel. Biz artık kendimizi kanıtlamaya başladık. Oyuncularımız ödül alıyor. Dizilerimiz çok büyük bir ilgiyle izleniyor."
Gecede en çok konuşulan isimlerden biri de geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Merve Dizdar'dı.
"Haberi aldığım zaman kendim almış kadar sevindim" diyen Halit Ergenç, "Merve'yi çok seviyorum. Ve canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.
"Bu ülke birçok şeyde olduğu gibi sanatta da birçok şeyi hak ediyor" diyen Demet Evgar, "Umarım emeklerin karşılığı alınacak. Ben daha Cannes ödülünün etkisi altındayım" şeklinde konuştu.
Gala gecesinde Kenan Doğulu da bir konser verdi. Konuklar Doğulu’nun şarkılarıyla geç saatlere kadar eğlendiler.
Uluslararası Emmy ödülünü bugüne kadar iki Türk yapımı kazanmıştı.
Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün başrolünde yer aldığı Star TV dizisi "Kara Sevda" 2017'de En İyi Dizi ödülünü, puhutv dizisi "Şahsiyet" ise 2019'da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştı.