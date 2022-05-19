Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları (2022)

Haberler - ntv.com.tr | 19.05.2022 - 10:40 - Son Güncelleme : 19.05.2022 - 13:09

Ünlü isimler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladı. İşte ünlülerden 19 Mayıs mesajları...

Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları (2022) - 1

Işın Karaca 

"19 Mayıs Atatürk’ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun….
Bir gün değil, her gün seninleyiz Atam"

Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları (2022) - 2

Ayla Çelik

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Hepimize Kutlu Olsun"

Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları (2022) - 3

Demet Şener

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun"

Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları (2022) - 4

Tolga Çevik

"Asil ATAM, bize verdiğin herşey için sana minnettarız. #19MayısAtatürküAnmaGençlikveSporBayramı hepimize kutlu olsun. Yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti!"

Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları (2022) - 5

Çelik Erişçi

"Selam olsun ebedi başkomutanıma
Selâm olsun vatanımın kurucusuna
Selâm olsun insanlık tarihine adını pırlanta gibi yazdıran eşsiz kahramana"

Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları (2022) - 6

Hülya Koçyiğit

"Doğrulanmış19 Mayıs 1919'da atamız Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarak topraklarımızı işgal eden düşmandan ülkemizi kurtarmak için milli mücadeleyi başlattı. 19 mayıs, özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru atılan ilk adımdır. Atamız 'benim ümidim gençliktedir' diyerek ülkemizi ve ülkemizin geleceğini gençlere emanet etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları (2022) - 7

Fazıl Say

"19 Mayıs kutlu olsun, izindeyiz."

Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları (2022) - 8

Demet Akalın

"Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum" Mustafa Kemal ATATÜRK"

Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları (2022) - 9

Sibel Can

Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları (2022) - 10

Murat Boz

"Doğrulanmış19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun."

Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları (2022) - 11

Mert Fırat

"Kurtuluşumuzun yoluna atılan ilk adım, “Emrinizdeyiz paşam” diyen Kazım Karabekir’in ve topyekun bir milletin özgürlük mücadelesinin eseri gençlere emanet edildi. Ne mutlu ki coşkusu katlanarak artan bu emsalsiz hareket hepimizin bağımsızlık ve özgürlük bayramı oldu."

Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları (2022) - 12

Türkan Şoray

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun🇹🇷
Gelecek gençliktedir..
Ata’mıza sonsuz minnetle"

Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları (2022) - 13

Engin Altan Düzyatan

Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları (2022) - 14

Akın Akınözü

Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları (2022) - 15

Ebru Gündeş

Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları (2022) - 16

Bensu Soral

Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları (2022) - 17

Tarkan

Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları (2022) - 18

Hadise

Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları (2022) - 19

Hakan Altun

"Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.” Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK.. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun"

Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları (2022) - 20

Eser Yenenler

Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları (2022) - 21

Şahan Gökbakar

"Bu ülkeyi yerli ve yabancı düşmanlardan temizlemek suretiyle yazılacak olan destanın ilk günü... Gençlik emanetine her zaman ve her koşulda sahip çıkacak, için rahat olsun güzel Atatürk."

Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları (2022) - 22

Alişan

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER