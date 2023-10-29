Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama mesajları

Fazıl Say

"Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun.

Gururla.

Şükranla.

Aşağıda hislerimi yazdım;



Cumhuriyetimiz, aslında hepimizin varoluş sebebidir.

Bugün biz sanatçılar, müzisyenler, ülkemizde ve dünyada varsak; Atatürk’ün *bir dünya* vizyonuyla kurduğu Cumhuriyetimiz ve dünya yarışında varolma felsefesi sayesinde varız.



Müteşekkiriz.



53 yaşındayım, yani bu 100 yılın 53’ünü ben de yaşadım.

Gururla kutluyorum 100.yılımızı...

Bu kapsamda bir büyük Senfoni, bir Marş besteledim. *Kendi adıma müziğimle cumhuriyete bir armağan vermek ve teşekkür etmek istedim.



Her birey gibi ben de gözlemledim. Tarihin ve toplumun akışında; tartıda doğrusu yanlışı, iyisi kötüsü, aydınlığı karanlığı olmuştur. Zıtlıklar olması da doğası gereğidir. Zor dönemlerden, zor virajlardan geçilmiştir elbet.



Önemli olan insanlığa gerçek katkılar sunmak ve *Türk halkı olarak* gelecek yüzyıllara aydınlıkla , barış ve güzellikle uzanmaktır.



Sevgi ve saygılarımla"