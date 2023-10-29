Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama mesajları

Bugün, Cumhuriyet'imizin 100 yılı kutlanıyor! Ünlü isimler, sosyal medya sayfalarını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 100. yıl mesajlarıyla doldurdu. İşte Ata Demirer'den Tarkan'a, Emel Sayın'dan Fazıl Say'a ünlülerin Cumhuriyet ve Atatürk mesajları...

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama mesajları - 1

Ata Demirer

“Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz. M. Kemal Atatürk"

N-LIFE HABERLERİ

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama mesajları - 2

Tarkan

"Ülkemizin çağdaş ve aydınlık yarınları için bizlere Cumhuriyeti armağan eden Atamızı saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun."

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama mesajları - 3

Melisa Sözen

"Bu güzel ülke ve halkı için her zaman her şeyin en iyisini istemiş, bu uğurda bir insan ne kadar üstün bir çaba gösterebilirse o kadar çabalamış ve bizi karanlıktan aydınlığa taşımayı başarmış olan, bu toprakların gördüğü en büyük lider olan Mustafa Kemal Atatürk’e 100. yaşını kutladığımız Cumhuriyeti bize armağan ettiği için bütün kalbimle müteşekkirim. Bizlere laik, bağımsız, modern, eğitimli ve hoşgörülü bir toplumda yaşama şansı vermek için en koyu karanlıklara göğüs gererek kurulan Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun!"

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama mesajları - 4

Fazıl Say

"Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun.
Gururla.
Şükranla.
Aşağıda hislerimi yazdım;

Cumhuriyetimiz, aslında hepimizin varoluş sebebidir.
Bugün biz sanatçılar, müzisyenler, ülkemizde ve dünyada varsak; Atatürk’ün *bir dünya* vizyonuyla kurduğu Cumhuriyetimiz ve dünya yarışında varolma felsefesi sayesinde varız.

Müteşekkiriz.

53 yaşındayım, yani bu 100 yılın 53’ünü ben de yaşadım.
Gururla kutluyorum 100.yılımızı...
Bu kapsamda bir büyük Senfoni, bir Marş besteledim. *Kendi adıma müziğimle cumhuriyete bir armağan vermek ve teşekkür etmek istedim.

Her birey gibi ben de gözlemledim. Tarihin ve toplumun akışında; tartıda doğrusu yanlışı, iyisi kötüsü, aydınlığı karanlığı olmuştur. Zıtlıklar olması da doğası gereğidir. Zor dönemlerden, zor virajlardan geçilmiştir elbet.

Önemli olan insanlığa gerçek katkılar sunmak ve *Türk halkı olarak* gelecek yüzyıllara aydınlıkla , barış ve güzellikle uzanmaktır.

Sevgi ve saygılarımla"

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama mesajları - 5

Pınar Altuğ

"Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene"

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama mesajları - 6

Mustafa Sandal

"Bu ülkenin evladı olmaktan ve Atatürk'ümüzün yolunda yürümekten gurur duyuyorum. Bize düşen Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve bize bu vatanı armağan eden Atatürk ve silah arkadaşlarının emanetini gelecek nesillere taşımaktır. 100'üncü yılımız kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene! "

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama mesajları - 7

Selda Alkor

"Cumhuriyetimizin 100. yılında bize bu günleri yaşatmak için savaşan canını veren başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Şehitlerimizi rahmet saygı sevgi ve minnetle anıyoruz. Ne Mutlu Türk'üm diyene!"

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama mesajları - 8

Emel Sayın

"Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimize kutlu olsun."

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama mesajları - 9

Burcu Kara

"Ah kalbim. Dün gece üçe kadar bu fotoğraf için uyumadım. Eşim kusura bakmasın. Evlatlarım, sizleri de çok seviyorum ama tüm fotoğraflar bir tarafa, bu bir tarafa. Yalan da olsa çok güzel, hayal de olsa çok güzel. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bu da bana bayram hediyesi olsun. Sizce nasıl olmuş?"

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama mesajları - 10

Ajda Pekkan

"Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun... Minnet ve saygıyla..."

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama mesajları - 11

Pelin Akil

“Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk. 28.10.2023"

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama mesajları - 12

Damla Sönmez

"Yaşasın Cumhuriyet. Cumhuriyet 100 yaşında."

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama mesajları - 13

Ferzan Özpetek

"Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir."

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama mesajları - 14

Özge Ulusoy

"Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Atam; hasret minnet ve özlemle anıyoruz… Sen bize en büyük armağansın… Nice yüz yıllara."

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama mesajları - 15

Çağla Şıkel

"Atam senin yanında , senin yolunda hep böyle dimdik duracağım. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun."

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama mesajları - 16

Ebru Şallı

"Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun!! Ulu Önder Atatürk'ün bizlere armağanı Cumhuriyet demek özgürlük demek,  hürriyet demek, birlik demek!"

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama mesajları - 17

Ebru Akel

"Mustafa Kemal Atatürk’ün, ATA’mızın,
cesur ve güçlü bir liderin önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı.
Bugün, yarın ve hatta yüzyıllar sonra…
Cumhuriyetimizin izinde, O’nun sönmeyen ışığında… Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun."

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama mesajları - 18

Simge Sağın

"Gözbebeğimiz Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun."

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama mesajları - 19

Esra Dermancıoğlu

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama mesajları - 20

Seda Sayan

"Cumhuriyet 100 yaşında."

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama mesajları - 21

Bülent Şakrak

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı, yılımız kutlu olsun."

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama mesajları - 22

Semiramis Pekkan

"Cumhuriyet 100 yaşında."

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama mesajları - 23

Gülse Birsel

"Geçmiş, bu gün, gelecek... Hep Atatürk’le, hep Cumhuriyet’le."

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