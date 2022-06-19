Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları

Haberler - ntv.com.tr | 19.06.2022 - 11:23 - Son Güncelleme : 19.06.2022 - 12:38
Tarkan
"En kıymetlim, her şeyim,
birtanecik kızım… Seninle birlikte içimdeki çocuğu yeniden büyüttüğümü, ona sevmeyi yeniden öğrettiğimi, varlığınla yaralarımı her gün biraz daha iyileştirdiğimi, aslında yeniden doğduğumu biliyor muydun?
Geçmişin karanlığında kayıp olan ruhumun, ışığı seninle yeniden gördüğünü. Babalık neymiş daha yeni yeni anlıyor ve öğreniyorum…
Arada takılıp düştüğümü, hatalar yaptığımı da biliyorum ama her nefesimde daha iyi bir baba olmak için uğraşıyor ve çabalıyorum.
Dilerim ki babalığım senin mutlu, özgüvenli, hayallerinin peşinden giden, kendini seven, özgür ruhlu, cesur, güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen, kalbini, sezgilerini dinlemeyi ihmal etmeyen ama aklını da kullanmasını bilen, sevgi dolu, duyarlı ve de merhametli bir insan olmana aracı olur. Yaşadığım sürece seni koşulsuzca hep çok seveceğim, koruyacağım ve mutluluğun için elimden geleni yapacağım.
Babalıkla hayatın gerçek anlamını öğrettiğin için sana teşekkür ederim."
Kerem Alışık
Hande Soral
Emre Altuğ
Demet Şener
"Zihnimdeki son halin işte bu fotoğraf çoğu kız çocuğu gibi ilk aşkımdın benim en büyük değeri senden gördüm ben. O yüzden büyüdüğümde de kendini seven mutlu bir kadın oldum…bana hep güçlü olmayı öğrettin o yüzdendir şimdiki güçlü duruşum bana kattığın herşey için ve verdiğin sonsuz sevgi için teşekkür ederim seni çok seviyorum yokluğunu çok hissettim bazı zamanlarda çok erken gittin buralardan….babalar günün kutlu olsun babalığı layıkıyla yapan tüm babaların babalar günü kutlu olsun."
Merve Özbey
"Sen bu dünya üzerinde gördüğüm en güzel babasın… sadece ELİF’e değil bana, elini uzattığın herkese… iyi ki sen"
Berfu Yenenler
Ozan Doğulu
Aslışan Alkoçlar
"Babalar Günün kutlu olsun en iyi arkadaşım dünyanın en iyi babası."
Burcu Esmersoy
Neslişah Alkoçlar Düzyatan
Rojin Haspolat