Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları

DOĞA RUTKAY KAMAL

"Bir değil iki değil üç evlatlı baba! Kerimcan; babalık yeteneği diye bir şey varsa o sen de var biliyorum! Böyle sıcak, sakin, anlayışlı, dikkatli, dinleyen, anlayan ve her koşula karşın böyle sabırlı olmak yani ne bileyim, muhteşem!

Anneliğin de dirayeti bence her adım ötede olan babanın babalığında. Anla işte! "Ailecek hayranız sana" Emre’m, Piraye’m, Rutkay’ım adına haykırıyoruz “Nice güzel günlerimize” (Bu fotoğrafta bebeler birinci yaşlarına basmıştı, ilk düzgün karemiz diye anılardan bulup çıkardım)

İyi ki varsın!"