Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
Ünlü isimler Babalar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
ACUN ILICALI
"Babalar gününüz kutlu olsun. Allah hepimize çocuklarımızla güzel günler nasip etsin..."
"Babalar gününüz kutlu olsun. Allah hepimize çocuklarımızla güzel günler nasip etsin..."
"Canım babam. Bana hiç nasihat vermedi babam. Sadece izledim. Memurdu, kul hakkı yemedi, boğazımızdan 1 kuruş haram lokma geçirmedi. Yetti. Bugün; sesimi kısacak her şeye karşı duruyorsam, alnım açıksa, gururum yerindeyse biraz da senin sayende. Rahat uyu… Seni Seviyorum Baba."
"Babam… Senden öğrendiklerimi yaş aldıkça ve hayatı deneyimledikçe daha iyi anlıyorum… Aşk için vazgeçtiklerin, sevdiklerin için yaptıkların, kocaman yüreğin, her gün beni arayıp “Buradayım” diyen sesin, her sene doğumgünümde doğduğum saatte çalan telefonum… Seni çok seviyorum… Yolun sonuna kadar yanındayım… İyi ki benim babamsın… İyi ki annemle yol arkadaşısın…"
"Babalar günü… Çok seneler geçti, benim babasızlığımın üstünden. Hasretin tarifi yok! Yaşasaydın, torunlarını, onların çocuklarını görecektin. Her kutlamada sana geleceklerdi, biz hep eksik kaldık. Şimdi rüyalarda buluşuyoruz, bakalım ne zaman kavuşuruz. Rahat uyu iyi kalpli babam"
"Tüm babaların Babalar Günü Kutlu Olsun"
"Canım babam seni çoookkk özlüyorum, keşke kucağında biraz daha fazla oturabilecek zamanım olsaydı. Kızım da benim kadar şanslı, aynı senin gibi muhteşem bir babası var. Babalar Günün Kutlu Olsun Sevgilim"
"Bir değil iki değil üç evlatlı baba! Kerimcan; babalık yeteneği diye bir şey varsa o sen de var biliyorum! Böyle sıcak, sakin, anlayışlı, dikkatli, dinleyen, anlayan ve her koşula karşın böyle sabırlı olmak yani ne bileyim, muhteşem!
Anneliğin de dirayeti bence her adım ötede olan babanın babalığında. Anla işte! "Ailecek hayranız sana" Emre’m, Piraye’m, Rutkay’ım adına haykırıyoruz “Nice güzel günlerimize” (Bu fotoğrafta bebeler birinci yaşlarına basmıştı, ilk düzgün karemiz diye anılardan bulup çıkardım)
İyi ki varsın!"
"Doğum günün kutlu olsun benim güzelim"
"Babaların babasına sevgilerle"
"Babam, seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Tüm Babalarımızın Babalar Günü’nü kutlarım. Allah eksikliğinizi göstermesin, yitirdiklerimizin toprağı bol, mekanları cennet olsun"