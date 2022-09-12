Usta oyuncu Hülya Gülşen beyin kanaması geçirdiğini duyurdu

"BEN TAM BİR SEVGİ ZENGİNİYİM"

Oyuncu yakın doslarının kendisini hiç yalnız bırakmadığını “Beni en başından beri hiç yalnız bırakmayan dostlarım. Haberi alır almaz uçarak gelen ablam, annem, eniştem, yeğenim, Derin ve Ruba. Her gün sağlığımı takip eden iş arkadaşlarım ve dostlarım. İnsan, bu hayat koşturmacasında ne kadar zengin olduğunu anlamıyor, bugün çok iyi biliyorum ki ben tam bir sevgi zenginiyim. İyi ki varsınız canım ailem, canım dostlarım. En büyük ricam sağlık çalışanlarının el üstünde tutulması, onlar gecelerini gündüzlerine katan beyaz melekler. Hayat çok güzel, bunu arada hatırlayalım olur mu?” sözleriyle ifade etti.