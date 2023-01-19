Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan Kainat Güzellik Yarışması tepkisi: Şike karıştı

Miss Universe'in web sitesinde R'Bonney Gabriel "yaşam heyecanı olan çevre dostu bir moda tasarımcısı, model ve dikiş eğitmeni" olarak tanıtıldı.

Gabriel'in biyografisi şöyle devam ediyordu:

“ABD Güzeli seçilen ilk Filipinli-Amerikalı olarak, kültürünüzü kucaklamanın önemini paylaşıyor. Asyalı-Amerikalıların sesi olarak, toplumda daha fazla çeşitlilik ve temsil için kapıyı aralıyor ve Vogue Filipinler'de yayınlanmaktan onur duyuyor. R'Bonney'nin misyonu, kadınların ve genç kızların kendilerini onda görmeleri ve kim olduklarına sahip çıkarak hedeflerine ulaşmak için ondan ilham almalarıdır."