Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan Kainat Güzellik Yarışması tepkisi: Şike karıştı

Geçen hafta sonu 2022 Kainat Güzellik Yarışması (2022 Miss Universe) sonuçlandı ve birinci, ABD’den çıktı. Miss ABD Güzeli R’Bonney Gabriel’in Miss Universe, yani Kainat Güzeli seçilmesinin ardından, ilişkileri gergin olan ABD ile Venezuela arasında diplomatik kriz patlak verdi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerikalı R'bonney Gabriel'in zaferinden sonra ülkesinin kainat güzeli tacının çalındığını öne sürdü.
Kainat Güzellik Yarışması’nda Venezuela’yı temsil eden, eski futbol milli takım antrenörü Rafael Dudamel'in kızı olan 23 yaşındaki moda tasarımcısı Amanda Dudamel, tacı kazanmasına kesin gözüyle bakılan favori yarışmacılardan biriydi.
Dudamel, yarışma öncesi yapılan anketlerde birinci çıkmıştı. Ancak cumartesi günü, Amerikalı güzel R'bonney Gabriel, Miss Universe olarak taçlandırıldı.
Devlet kanalı VTV'de yayınlanan bir yayına katılan Venezuela Devlet Başkanı, "Amanda Dudamel ezici bir farkla kazandı. Böyle bir hırsızlık olamaz" dedi.
Dudamel’in tacını ABD’nin gasp ettiğini dile getiren Maduro, “Bizim Kainat Güzellik zaferimizi çaldılar. Amanda Dudamel sokakta kazandı ve bunu çalamazlar. Amanda Dudamel burada gönüllülük işleri yapıyor” dedi.
Kainat Güzellik Yarışması’nda ikinci olan Dudamel ise Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı’nın eleştirilerine hiç değinmeden, Venezuela'ya yedinci tacı kazandıran yarışmanın takipçilerine şükranlarını dile getirdi.
Dudamel, ikinci olmaktan dolayı memnun olduğunu ve haline şükrettiğini söylerken, “Ben çok mutluyum ve Venezuela’ya bana eşlik ettiği ve büyük hayallerime izin verdiği için teşekkür ediyorum” dedi.
ABD’den ya da Kainat Güzellik Yarışması yönetiminden Maduro’nun iddialarıyla ilgili bir yanıt gelmedi.
Öte yandan hafta sonu ABD’nin New Orleans şehrinde yapılan yarışmada, 28 yaşındaki R'Bonney Gabriel birinci seçilirken tarihe geçti.
ABD’li bir anne ve Filipinli bir babadan doğan genç kadın hem ABD Güzellik Yarışması'nı hem de Kainat Güzellik Yarışması'nı kazanan ilk Asya kökenli Amerikalı oldu.
Miss Universe'in web sitesinde R'Bonney Gabriel "yaşam heyecanı olan çevre dostu bir moda tasarımcısı, model ve dikiş eğitmeni" olarak tanıtıldı.
Gabriel'in biyografisi şöyle devam ediyordu:
“ABD Güzeli seçilen ilk Filipinli-Amerikalı olarak, kültürünüzü kucaklamanın önemini paylaşıyor. Asyalı-Amerikalıların sesi olarak, toplumda daha fazla çeşitlilik ve temsil için kapıyı aralıyor ve Vogue Filipinler'de yayınlanmaktan onur duyuyor. R'Bonney'nin misyonu, kadınların ve genç kızların kendilerini onda görmeleri ve kim olduklarına sahip çıkarak hedeflerine ulaşmak için ondan ilham almalarıdır."
Çevre dostu tasarımlarla öne çıkan bir modacı olan ve tasarımcı olarak başarı kazanmak isteyen R'Bonney Gabriel, Filipinler’den cebinde sadece 20 dolarla ABD’ye göç eden bir babanın kızı.
Yeni kainat Güzeli, kendisinin de tüm göçmenlerin sesi olmayı hedeflediğini açıklamıştı.
Venezuelalı Amanda Dudamel 'in ikinci olduğu yarışmanın üçüncüsü de Dominik Cumhuriyeti’nden Andreina Martinez'di.