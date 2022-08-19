Vücudunda kalıcı deformasyon oluşan Linda Evangelista'nın son hali dikkat çekti

Haberler - ntv.com.tr | 19.08.2022 - 10:43 - Son Güncelleme : 19.08.2022 - 10:50
Uzun bir süredir gözlerden uzak olan 90’lı yılların popüler süper modellerinden Linda Evangelista, İngiliz Vogue’un kapak yıldızı oldu.
Fotoğrafçı Steven Meisel’e poz veren model, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası yeni görünümüyle dikkat çekti. Model dergiye verdiği röportajda, yaptırdığı bir operasyon nedeniyle kalıcı deformasyona uğrayan yüzüyle ilgili konuştu.
Makyaj artisti Pat McGrath’in yüzünü bantlarla gerdirdiğini belirten 56 yaşındaki model, “Gerçek hayatta çenem ve boynum böyle görünmüyor. Yüzümde bantlarla sokakta böyle dolaşamam. Kendimi olduğum halimle sevmeye çalışıyorum” dedi.
Kanadalı eski model, fotoğraf çekimlerinin kafasında fantezi dünyaları yarattığını ve tüm özgüvenini bu fotoğraflar sayesinde yeniden kazandığını dile getirdi.
Akıl sağlığının henüz tamamen iyileşmediğini belirten Evangelista, sektörden ve ailesinden aldığı destek için çok minettar olduğunu belirtti.
Model kariyeriyle ilgili “Beni artık mayo giyerken göremeyeceksiniz, O kesin bir şey. Artık bir şeyi sıkıştırmadan, bantlamadan veya bastırmadan bir iş bulmam kolay olmayacak” dedi.
Model yaşadığı olumsuz deneyimden sonra depresyona girdiğini “Çok utanmıştım. Sıfır kaloriyle yaşamayı düşünüyordum ve sadece su içiyordum. Ya da bazen sadece bir kereviz sapı veya elma yerdim. Aklımı kaybediyordum” ifadeleriyle açıkladı.
Kanadalı eski model, “Benim Gerçeğim, Benim Hikayem” başlığıyla yayınladığı sosyal medya gönderisinde, yağ aldırma operasyonuna dair detaylı açıklamalarda bulunmuştu.
“Bugün, beş yıldan uzun bir süredir kendimi tuttuktan sonra bir yanlışı düzeltmek için büyük bir adım attım” diyen Evangelista, akranlarının kariyerleri başarılı bir şekilde ilerlerken kendisinin neden bir şey yapmadığını merak eden takipçilerine, bir yağ aldırma uygulaması yaptırdığını, sonucun ise beklentisinin tersine vücut şeklini bozduğunu anlattı.
“Deformasyon çoğaldı, azalmadı; iki kez acılı, başarısız, düzeltici ameliyat geçirmeme rağmen yağ hücrelerim kalıcı olarak deforme oldu” diyen eski model, “Medyanın tabiriyle, tanınmaz hale geldim” diye yazdı.
Paradoksal yağ hiperplezisi (hücrelerdeki yağ içeriğinin artarak limit düzeye ulaşması) sorunuyla karşı karşı kaldığını anlatan süper model, “Bu hastalık sadece hayatımın geçimini altüst etmedi, beni derin depresyon döngüsüne, hüzne ve kendinden nefret etme duygusuna soktu. Bu süreçte köşeme çekildim” dedi.