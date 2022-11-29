Will Smith Oscar tokatı hakkında: İçimde tuttuğum öfke birden ortaya çıkmıştı

AKADEMİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Smith’in attığı tokat nedeniyle Akademi’nin prestiji sarsılmıştı. Smith "Akademinin bana olan güvenine ihanet ettim. Ödül kazananları, harika işlerini kutlama fırsatından mahrum bıraktım" diyerek Akademi’den istifa etmişti. Smith ayrıca 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edilmişti.

OSCAR'A ADAY OLMALI MI?

Bazı kaynaklara göre, Akademi üyeleri Smith’in aralık ayında izleyiciyle buluşacak olan filmini, tokat hadisesi nedeniyle Oscar için nitelikli bulmuyor.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre bazı üyelerin “Smith için oy verir miyim? Asla” dediği biliniyor. Kimi üyeler ise bu talihsiz olaydan bir sene sonra oyuncunun Oscar adaylığı kazanmasını “utanç verici” buluyor.