Will Smith Oscar'daki tokat yüzünden terapi görüyor

Haberler - ntv.com.tr | 06.05.2022 - 13:50
ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 94. Akademi Ödülleri töreninde, eşi Jada Pinkett Smith'e yaptığı şaka nedeniyle komedyen sunucu Rock'a tokat atan Will Smith, yaşanan hadise nedeniyle terapiye başladı.
King Richard filminde rolüyle o gece En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan ve yaptığı hareket için herkesten özür dileyen Smith, bir süredir terapi görüyor.
53 yaşındaki oyuncunun sahneye çıkarak sunuculuk yapan Rock’a tokat atması, oyuncunun öfke problemi olduğuna dair söylentilere yol açmıştı.
Öte yandan Smith’in geçen yıl yayınladığı otobiyografi kitabının film haklarını satın almak için teklif veren iki dev şirket açık artırmadan geri çekildi.
Oyuncunun yaşanan tatsız olayın ardından yaptığı açıklamada "Akademinin bana olan güvenine ihanet ettim. Ödül kazananları, harika işlerini kutlama fırsatından mahrum bıraktım" dedi. Smith, "Bu nedenle akademiyi bıraktığını ve kurulun uygun göreceği diğer cezaları da kabul edeceğini" ifade etti.