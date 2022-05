Will Smith Oscar'daki tokat yüzünden terapi görüyor

KARİYERİNDE DÜŞÜŞE GEÇTİ

Kariyerinde de zor bir sınav veren Smith, dijital projesi Fast and Loose, ünlü Bad Boys serisinin dördüncü halkası ve Smith'in kariyerine altın harflerle yazılan I am Legend'in devam filmine veda etmek zorunda kaldı.