Will Smith Oscar'daki tokat yüzünden terapi görüyor

AKADEMİ'DEN İSTİFA ETTİ

Oyuncunun yaşanan tatsız olayın ardından yaptığı açıklamada "Akademinin bana olan güvenine ihanet ettim. Ödül kazananları, harika işlerini kutlama fırsatından mahrum bıraktım" dedi. Smith, "Bu nedenle akademiyi bıraktığını ve kurulun uygun göreceği diğer cezaları da kabul edeceğini" ifade etti.