Will Smith Oscar'daki tokat yüzünden terapi görüyor

Haberler - ntv.com.tr | 06.05.2022 - 13:50

94. Oscar töreninde Chris Rock'a attığı tokatla haftalarca konuşulan Will Smith, yaşanan hadisenin ardından terapiye başladı. Oscar'dan 10 yıl boyunca men edilmesi ve birçok projesinin iptal edilmesiyle sonuçlanan tokat hadisesi, Smith'in hayatını zor bir sürece soktu.

Will Smith Oscar'daki tokat yüzünden terapi görüyor - 1

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 94. Akademi Ödülleri töreninde, eşi Jada Pinkett Smith'e yaptığı şaka nedeniyle komedyen sunucu Rock'a tokat atan , yaşanan hadise nedeniyle terapiye başladı.

Will Smith Oscar'daki tokat yüzünden terapi görüyor - 2

King Richard filminde rolüyle o gece En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan ve yaptığı hareket için herkesten özür dileyen Smith, bir süredir terapi görüyor.

Will Smith Oscar'daki tokat yüzünden terapi görüyor - 3

53 yaşındaki oyuncunun sahneye çıkarak sunuculuk yapan Rock’a tokat atması, oyuncunun öfke problemi olduğuna dair söylentilere yol açmıştı.

Will Smith Oscar'daki tokat yüzünden terapi görüyor - 4

KARİYERİNDE DÜŞÜŞE GEÇTİ

Kariyerinde de zor bir sınav veren Smith, dijital projesi Fast and Loose, ünlü Bad Boys serisinin dördüncü halkası ve Smith'in kariyerine altın harflerle yazılan I am Legend'in devam filmine veda etmek zorunda kaldı.

Will Smith Oscar'daki tokat yüzünden terapi görüyor - 5

Öte yandan Smith’in geçen yıl yayınladığı otobiyografi kitabının film haklarını satın almak için teklif veren iki dev şirket açık artırmadan geri çekildi.

Will Smith Oscar'daki tokat yüzünden terapi görüyor - 6

AKADEMİ'DEN İSTİFA ETTİ

Oyuncunun yaşanan tatsız olayın ardından yaptığı açıklamada "Akademinin bana olan güvenine ihanet ettim. Ödül kazananları, harika işlerini kutlama fırsatından mahrum bıraktım" dedi. Smith, "Bu nedenle akademiyi bıraktığını ve kurulun uygun göreceği diğer cezaları da kabul edeceğini" ifade etti.

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