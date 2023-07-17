Wimbledon finaline kraliyet, Brad Pitt ve James Bond çıkarması
Sırp Novak Djokovic ve İspanyol Carlos Alcaraz arasında dün Londra'da oynanan Wimbledon final maçını Prens William ile Prenses Kate Middleton çifti çocuklarıyla, James Bond yıldızı Daniel Craig de eşi Rachel Weisz ile birlikte izledi. Finalin bir başka yıldız seyircisi de Hollywood aktörü Brad Pitt'ti.
Galler Prensi Prens William ve Galler Prensesi Kate Middleton, dün Wimbledon Erkekler Final maçını iki çocuğu Prens George ve Prenses Charlotte ile birlikte izledi.