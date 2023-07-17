Wimbledon finaline kraliyet, Brad Pitt ve James Bond çıkarması

Sırp Novak Djokovic ve İspanyol Carlos Alcaraz arasında dün Londra'da oynanan Wimbledon final maçını Prens William ile Prenses Kate Middleton çifti çocuklarıyla, James Bond yıldızı Daniel Craig de eşi Rachel Weisz ile birlikte izledi. Finalin bir başka yıldız seyircisi de Hollywood aktörü Brad Pitt'ti.

Wimbledon finaline kraliyet, Brad Pitt ve James Bond çıkarması - 1

Galler Prensi Prens William ve Galler Prensesi Kate Middleton, dün Wimbledon Erkekler Final maçını iki çocuğu Prens George ve Prenses Charlotte ile birlikte izledi.

N-LIFE HABERLERİ

Wimbledon finaline kraliyet, Brad Pitt ve James Bond çıkarması - 2

Çift, kendileri gibi final heyecanı yaşamak isteyen ünlü James Bond yıldızı Daniel Craig ile seyirci koltuklarında karşılaştı.

Wimbledon finaline kraliyet, Brad Pitt ve James Bond çıkarması - 3

Craig ve kraliyet çifti, maç öncesi bir süre sohbet etti. William ve Kate ikilisi, çocukları ile Craig'i tanıştırdı.

Wimbledon finaline kraliyet, Brad Pitt ve James Bond çıkarması - 4

55 yaşındaki İngiliz oyuncu Daniel Craig, 53 yaşındaki eşi Rachel Weisz ile birlikte Wimbledon'daydı.

Wimbledon finaline kraliyet, Brad Pitt ve James Bond çıkarması - 5

ABD'li ünlüm aktör Brad Pitt de heyecanlı finali kaçırmadı ve seyirciler arasındaki yerini aldı.

Wimbledon finaline kraliyet, Brad Pitt ve James Bond çıkarması - 6

Stiliyle dikkat çeken 41 yaşındaki Prenses Kate Middleton, 750 sterlinlik zümrüt yeşili Roland Mouret elbiseyi tercih etmişti.

Wimbledon finaline kraliyet, Brad Pitt ve James Bond çıkarması - 7

Novak Djokovic ve Carlos Alcaraz, tenis şampiyonasının son gününde Londra'daki Centre Court'ta kıyasıya mücadele etti. Sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon’ın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic’i 3-2 yenen İspanyol Carlos Alcaraz şampiyon oldu.

Wimbledon finaline kraliyet, Brad Pitt ve James Bond çıkarması - 8

2016'dan beri All England Lawn Tennis Club'ın patronu olan Prenses Kate, şampiyon tenisçi Carlos Alcaraz'a kupasını verdi.

Wimbledon finaline kraliyet, Brad Pitt ve James Bond çıkarması - 9

İşte kraliyet ailesinin ve ünlülerin Wimbledon heyecanından yansıyan kareler...

Wimbledon finaline kraliyet, Brad Pitt ve James Bond çıkarması - 10
Wimbledon finaline kraliyet, Brad Pitt ve James Bond çıkarması - 11
Wimbledon finaline kraliyet, Brad Pitt ve James Bond çıkarması - 12
Wimbledon finaline kraliyet, Brad Pitt ve James Bond çıkarması - 13
Wimbledon finaline kraliyet, Brad Pitt ve James Bond çıkarması - 14
Wimbledon finaline kraliyet, Brad Pitt ve James Bond çıkarması - 15
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