Yalı Çapkını'nın Esme'si Sezin Bozacı'nın gerçek hayattaki hali

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Suna'nın annesi Esme'yi canlandıran oyuncu Sezin Bozacı'nın gerçek hayattaki hali dikkat çekiyor.
Dizide iki çocuğu olan Esme karakteri, eşi Kazım tarafından sindirilen, şiddet gören bir karakteri canlandırıyor.
Dizide gösterişten uzak giyinen Esme karakteri seyirci karşısına sık sık makyasız ve bakımsız çıkıyor.
Bozacı'nın rolünün aksine gerçekteki halini yansıtan Instagram paylaşımları, dizinin hayranlarına şaşkınlık yarattı.
Bozacı'yı daha önce Şeref Meselesi, İkimizin Yerine ve Aşk Ağlatır gibi yapımlarda da rol almıştı.