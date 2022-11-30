Yalı Çapkını'nın Esme'si Sezin Bozacı'nın gerçek hayattaki hali

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın Esme'si Sezin Bozacı sosyal medya paylaşımlarıyla da öne çıkıyor. Bozacı'nın rolü dışındaki gerçek hayattan pozları takipçileri tarafından büyük beğeni topluyor.

Yalı Çapkını'nın Esme'si Sezin Bozacı'nın gerçek hayattaki hali - 1

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Suna'nın annesi Esme'yi canlandıran oyuncu Sezin Bozacı'nın gerçek hayattaki hali dikkat çekiyor.


Yalı Çapkını'nın Esme'si Sezin Bozacı'nın gerçek hayattaki hali - 2

Dizide iki çocuğu olan Esme karakteri, eşi Kazım tarafından sindirilen, şiddet gören bir karakteri canlandırıyor.


Yalı Çapkını'nın Esme'si Sezin Bozacı'nın gerçek hayattaki hali - 3

Dizide gösterişten uzak giyinen Esme karakteri seyirci karşısına sık sık makyasız ve bakımsız çıkıyor.


Yalı Çapkını'nın Esme'si Sezin Bozacı'nın gerçek hayattaki hali - 4

Bozacı'nın rolünün aksine gerçekteki halini yansıtan Instagram paylaşımları, dizinin hayranlarına şaşkınlık yarattı.


Yalı Çapkını'nın Esme'si Sezin Bozacı'nın gerçek hayattaki hali - 5

Bozacı'yı daha önce Şeref Meselesi, İkimizin Yerine ve Aşk Ağlatır gibi yapımlarda da rol almıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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