Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi de kendisi gibi oyuncu çıktı

Cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi Yalı Çapkını’nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu özel hayatıyla da gündemde.
Dizideki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Saraçoğlu’nun sevgisili de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı.
Son dönemde Darmaduman dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Mert Yazıcıoğlu, Saraçoğlu ile uzun süredir birliktelik yaşıyor.
Yazıcıoğlu’nun yer aldığı yapımlar arasında Ölüm Zamanı, Bir Annenin Günahı, Aşk 101 ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi projeler yer alıyor.
İkili 2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanıştı.
Çift o günden beri birlikteliğine devam ediyor. Kariyerlerinde birbirinden başarılı projelere imza atan ikili, sosyal medyada da sık sık birlikte paylaşım yapıyor.
Mert Yazıcıoğlu 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Denizlili olan oyuncu, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde İşletme Bölümü’nden mezun oldu.
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu Yalı Çapkını dizisi, cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor.
Star’ın yoğun ilgi gören dizisi altıncı bölümüyle hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 28 Ekim Cuma akşamına damga vurdu.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.