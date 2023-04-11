Yapay zeka yanıtladı: Ünlü milyarderler yoksul olsaydı nasıl görünürdü?

Hint sanatçı Gokul Pillai, "Dünyanın en zenginleri yoksul olsalardı nasıl görünürlerdi?" sorusunun cevabı olarak, yapay zekayı kullanarak milyarderleri yoksullaştırdı.

Pillai, Midjourney adlı programı kullanarak Donald Trump, Elon Musk, Muskesh Ambani, Mark Zuckerberg, Warren Buffet, Bill Gates ve Jeff Bezos'u kenar mahallede yaşayan yoksullardan biri olarak gösterdi. Yapay zeka yaprdımı ile yaptığı çizimler iki gününü aldı.