Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e Hepsi tepkisi: Bu egoyla hiçbir şey olmaz

2000'li yılların popüler gruplarından Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük, Hepsi belgeseli ve 20. yıl konserini istemeyen Gülçin Ergül'e tepki gösterdi. Yürük'ün sözlerine Ergül'den yanıt gecikmedi.

Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e Hepsi tepkisi: Bu egoyla hiçbir şey olmaz - 1

Dansları ve şarkılarıyla 2000'li yılların başlarına damga vuran Hepsi, birkaç senelik beraberliğin ardından dağılmıştı. Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer'den oluşan Hepsi grubuna ilk veda eden isim Ergül olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e Hepsi tepkisi: Bu egoyla hiçbir şey olmaz - 2

"HEPSİ BELGESEL PROJESİ İPTAL OLDU"

Kariyerine spor eğitmeni olarak devam eden Yasemin Yürük, geçtiğimiz yıl verdiği bir röpotajda Hepsi grubu için bir belgesel ve 20. yıl konseri fikirlerinin olduğunu söylemişti.

Ancak Yürük, birkaç ay önce projelerin rafa kalktığını "Gülçin Ergül ya da içimizden biri kabul etmedi" diye açıklamıştı.

Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e Hepsi tepkisi: Bu egoyla hiçbir şey olmaz - 3

"HAYIR DİYEBİLMEK ÖNEMLİ"

Bu sözler üzerine kariyerine solo devam eden Gülçin Ergül de açıklama yapmış ve "...Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. Hayır diyebilmek hayatta önemli" demişti.

Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e Hepsi tepkisi: Bu egoyla hiçbir şey olmaz - 4

"HEPSİ ÜZERİNDEN PR YAPMASIN"

Muhabironline'dan Tolga Bozduman'a konuşan Yasemin Yürük ise "Ne Cemre ne Eren ne ben bir şey söylemiyoruz Gülçin'in söylemlerine karşı ama şuna dikkat ettim, Gülçin, Hepsi üzerinden PR yapıyor. Kendi yolunda ilerlesin sesi çok güzel beğeniyorum, destekliyorum. Ama lütfen Hepsi üzerinden PR yapmasın" dedi.

Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e Hepsi tepkisi: Bu egoyla hiçbir şey olmaz - 5

"GRUP İYİ Kİ DE DAĞILMIŞ"

Yürük, yeniden bir araya gelme sorularına ise "Sence mümkün mü? Bu egoyla hiçbir şey olmaz. Zaten dağılmamızın bir sebebi varmış iyi ki de olmuş" şeklinde yanıt verdi.

Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e Hepsi tepkisi: Bu egoyla hiçbir şey olmaz - 6

GÜLÇİN ERGÜL SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bunun üzerine Gülçin Ergül de sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ergül, yazılı açıklamasında "Emrivaki yapılıyor Gülçin istemedi herkes ona yüklensin şeklinde. Ben de o Gülçin neden istemedi açıkladım. Şimdi sinirli ifadelerle pr yapıyor suçlaması yapmak mantık dışı. Röportajın tek bir kelimesini okumamış... Sadece okları bana çevirmeye çalışmak ve hedefi değiştirmek... Ama şaşırmıyorum tabii ki üsluba ve tavra. Tanıyorum ve doğru mesafede kalıyorum" ifadelerini kullandı.

Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e Hepsi tepkisi: Bu egoyla hiçbir şey olmaz - 7

Ardından röportajın ilgili kısımlarını paylaşan ünlü şarkıcı, imajının karalandığını ve senelerdir yoluna taş koyulduğunu iddia etti.

"Artık uzun yıllar susmuş ve yılmış, kendi hayatına huzurla devam etmek isteyen Gülçin'i suistimal etmeyin" diyen Ergül, "İmaj karalama politikası hakkında… Yorum yazmadan önce okuyun. Artık neden anlaşamadığımızı olgunlukla kabul etmemiz gerektiğini ve neden huzurumuz için doğru mesafede kalmayı tercih ettiğimi görmüşsünüzdür. Ben haksız yere maruz kaldığım üsluba ve tavra artık şaşırmıyorum. Bu, suçlayıcı ve yanıltıcı okları bana çevirip, yaptığım açıklamalarla alakası olmadığı halde bana egoist gibi yaftalar yapıştırarak imajımı zedeleyen, bana karşı bir zarar verme politikasından başka bir şey değil. Ve bu kişilikle grup ruhu yaşanacağına dair inancım yok. Hepsi dinleyicilerinden de eğer proje bekleyen varsa, özür diliyorum tüm grup adına. Yapamıyoruz biz bunu çünkü. 15 yıl geçti biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e Hepsi tepkisi: Bu egoyla hiçbir şey olmaz - 8

EREN'DEN GÜLÇİN'E YORUM

Hepsi grubu üyelerinden Eren Bakıcı'nın da Gülçin Ergül'ün paylaşımına "Ne olursun takılma artık. Açıklama bile yapma. Kim ne diyor ne oluyor haberim bile yok. Haberim olmak zorunda da değil. Senin de değil. Gülçin' in hayatı bu. Yaşa istediğin gibi" yorumunu yapması dikkat çekti.

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