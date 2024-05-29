Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e Hepsi tepkisi: Bu egoyla hiçbir şey olmaz
2000'li yılların popüler gruplarından Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük, Hepsi belgeseli ve 20. yıl konserini istemeyen Gülçin Ergül'e tepki gösterdi. Yürük'ün sözlerine Ergül'den yanıt gecikmedi.
Dansları ve şarkılarıyla 2000'li yılların başlarına damga vuran Hepsi, birkaç senelik beraberliğin ardından dağılmıştı. Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer'den oluşan Hepsi grubuna ilk veda eden isim Ergül olmuştu.