Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e Hepsi tepkisi: Bu egoyla hiçbir şey olmaz

"HEPSİ BELGESEL PROJESİ İPTAL OLDU"

Kariyerine spor eğitmeni olarak devam eden Yasemin Yürük, geçtiğimiz yıl verdiği bir röpotajda Hepsi grubu için bir belgesel ve 20. yıl konseri fikirlerinin olduğunu söylemişti.

Ancak Yürük, birkaç ay önce projelerin rafa kalktığını "Gülçin Ergül ya da içimizden biri kabul etmedi" diye açıklamıştı.