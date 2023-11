Yedi yıldır ayrı oldukları itirafından sonra Jada Pinkett Smith: Will Smith ile sonsuza dek birlikte olacağız!

"The Fresh Prince of Bel-Air" dizisinden tanışan Will Smith ile Jada Pinkett Smith, 1997'de dünyaevine girmişti. Smith çiftinin 25 yaşında Jaden adında bir oğulları ve 22 yaşında Willow adında bir kızları var. Will Smith'in önceki eşinde bir de 30 yaşında Trey adında bir oğlu bulunuyor.