Yedi yıldır ayrı oldukları itirafından sonra Jada Pinkett Smith: Will Smith ile sonsuza dek birlikte olacağız!

BİRLİKTE YAŞLANACAKLAR

Oscar'daki tokat skandalı ve ardından uzun süredir ayrı olmalarına rağmen birlikteymiş gibi davranmalarıyla herkesi şaşırtan Jada Pinkett Smith ve Will Smith çiftin bir şaşırtıcı hamle daha geldi.

Skandalla tarihe geçen Oscar töreni dahil pek çok etkinliğe çift olarak katılmalarına rağmen aslında uzun süredir ayrı yaşadıklarının öğrenilmesi sonrası, şimdi de ayrılmayacakları, birlikte yaşlanacakları haberi gündemde.

"Worthy" adlı kitabı yazan ve özel hayatıyla ilgili itiraflarıyla dikkat çeken Jada Pinkett Smith, katıldığı The Drew Barrymore Show adlı TV programında evliliğine dair yeni bilgiler verdi.