Yedi yıldır ayrı oldukları itirafından sonra Jada Pinkett Smith: Will Smith ile sonsuza dek birlikte olacağız!

Jada Pinkett Smith ve Will Smith çifti, evlilikleriyle kafaları karıştırmaya devam ediyor. Geçen ay kitap tanıtım röportajında, Will Smith ile aslında yedi yıldır ayrı hayatlar yaşadıkları itirafında bulunan Jada Pinkett Smith, bu defa, "Sonsuza dek birlikte kalacağız" dedi.

Yedi yıldır ayrı oldukları itirafından sonra Jada Pinkett Smith: Will Smith ile sonsuza dek birlikte olacağız! - 1

BİRLİKTE YAŞLANACAKLAR

Oscar'daki tokat skandalı ve ardından uzun süredir ayrı olmalarına rağmen birlikteymiş gibi davranmalarıyla herkesi şaşırtan Jada Pinkett Smith ve Will Smith çiftin bir şaşırtıcı hamle daha geldi.

Skandalla tarihe geçen Oscar töreni dahil pek çok etkinliğe çift olarak katılmalarına rağmen aslında uzun süredir ayrı yaşadıklarının öğrenilmesi sonrası, şimdi de ayrılmayacakları, birlikte yaşlanacakları haberi gündemde.

"Worthy" adlı kitabı yazan ve özel hayatıyla ilgili itiraflarıyla dikkat çeken Jada Pinkett Smith, katıldığı The Drew Barrymore Show adlı TV programında evliliğine dair yeni bilgiler verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Yedi yıldır ayrı oldukları itirafından sonra Jada Pinkett Smith: Will Smith ile sonsuza dek birlikte olacağız! - 2

"SONSUZA DEK BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Kitabının tanıtım sürecinde verdiği röportajda, Will Smith ile yedi yıldır ayrı olduklarını açıklayan Jada Pinkett Smith, Drew Barrymore'un konuğu olduğu programda, evliliklerine devam edeceklerini söyledi.

Barrymore'un, "Sonsuza dek birlikte kalsanız da kalmasanız da, belki de bu kitapta senin ve onun gölgesinin bir şekilde ayrılmış olduğunu hissediyorum" ifadesine, Smith, "Sonsuza dek birlikte olacağız" şeklinde karşılık verdi.

Yedi yıldır ayrı oldukları itirafından sonra Jada Pinkett Smith: Will Smith ile sonsuza dek birlikte olacağız! - 3

Jada Pinkett Smith, yedi yıl boyunca ayrı hayatlar yaşamayı denediklerini kabul etmesine atıfta bulunarak, "Denedim. Denedik" ifadesini kullandı.

Yedi yıldır ayrı oldukları itirafından sonra Jada Pinkett Smith: Will Smith ile sonsuza dek birlikte olacağız! - 4

Çift, geçen hafta Şükran Günü'nü birlikte geçirmiş, sosyal medyadan birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.

Yedi yıldır ayrı oldukları itirafından sonra Jada Pinkett Smith: Will Smith ile sonsuza dek birlikte olacağız! - 5

"KAĞIT ÜZERİNDE OLMASA DA BOŞANMAYDI"

Ekim ayında NBC kanalında konuşan ünlü oyuncu, Will Smith ile ayrı olduklarını söyleyerek herkesi şaşırtmıştı. Jada Pinkett Smith, "Evet, kağıt üzerinde bir boşanma olmasa da bu bir boşanmaydı" ifadesini kullanmıştı. Will Smith ile 2016'dan bu yana tamamen ayrı hayatlar yaşadıklarını söylemişti.

Yedi yıldır tamamen ayrı hayatları olduğunu ancak şimdiye kadar bunu kamuoyuna açıklamaya hazır hissetmediklerini dile getiren oyuncu, evliliklerini yürütmeye çalışmaktan yorulduklarını belirtmişti.

Yedi yıldır ayrı oldukları itirafından sonra Jada Pinkett Smith: Will Smith ile sonsuza dek birlikte olacağız! - 6

"ASLA BOŞANMAYACAĞIMIZA DAİR SÖZ VERMİŞTİM"

Ayrı olmalarına rağmen boşanmayı düşünmediklerini ifade eden ünlü isim, "Sanırım ikimiz de hala diğer kişinin nasıl olması gerektiğine dair fantezilerimize takılıp kalmıştık" demişti.

Jada Pinkett Smith, sözlerine "Asla boşanmayacağımıza dair söz vermiştim. Ne olursa olsun üstesinden gelecektik. Bu sözümden dönmem mümkün olmadı" diye devam etmişti.

Yedi yıldır ayrı oldukları itirafından sonra Jada Pinkett Smith: Will Smith ile sonsuza dek birlikte olacağız! - 7

ÇOK EŞLİLİK İTİRAFI

Öte yandan Will Smith, geçtiğimiz yıllarda Jada Pinkett'le evliliğinin tek eşli olarak başladığını ancak zamanla değiştiğini itiraf ederek şunları söylemişti:

"Jada hiçbir zaman geleneksel evliliğe inanmadı. Jada'nın geleneksel olmayan ilişkiler yaşayan aile üyeleri vardı. Yani benden çok farklı bir şekilde yetiştirilmişti. Mükemmel ilişkinin ne olduğuna dair bitmek bilmeyen tartışmalar yaptık. Ve ilişkimizin büyük bir bölümünde tek eşliliği tek mükemmel ilişki biçimi olarak düşünmeden tercih ettik."

Yedi yıldır ayrı oldukları itirafından sonra Jada Pinkett Smith: Will Smith ile sonsuza dek birlikte olacağız! - 8

"The Fresh Prince of Bel-Air" dizisinden tanışan Will Smith ile Jada Pinkett Smith, 1997'de dünyaevine girmişti. Smith çiftinin 25 yaşında Jaden adında bir oğulları ve 22 yaşında Willow adında bir kızları var. Will Smith'in önceki eşinde bir de 30 yaşında Trey adında bir oğlu bulunuyor.

Yedi yıldır ayrı oldukları itirafından sonra Jada Pinkett Smith: Will Smith ile sonsuza dek birlikte olacağız! - 9

OSCAR'DA NE OLMUŞTU?

2022'de Oscar'a tokat skandalıyla damga vuran Will Smith, Chris Rock'ın eşi Jada Pinkett Smith'in Alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili "Jada seni seviyorum, 'G.I. Jane 2'yi sabırsızlıkla bekliyorum" şakasına sinirlenmişti.

Ardından sahneye çıkıp Rock'a tokat atan Will Smith, "Karımın adını ağzına alma!" demişti. Törene damga vuran tokat skandalı günlerce konuşulurken Will Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edilmişti.

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