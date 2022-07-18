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Yıldız futbolcu Tiemoue​ Bakayoko'yu uyuşturucu kaçakçısı zanneden İtalyan polisinden özür

Haberler - Anadolu Ajansı | 18.07.2022 - 14:28

İtalya'da polis Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Fransız futbolcu Tiemoue​​​​​​​ Bakayoko'yu uyuşturucu kaçakçısı zannedip trafikte durdurdu, üst araması yaptı. Ardından durdurdukları kişinin Milanlı yıldız oyuncu olduğu ortaya çıkınca İtalyan polisi özür diledi.

Yıldız futbolcu Tiemoue​ Bakayoko'yu uyuşturucu kaçakçısı zanneden İtalyan polisinden özür - 1

La Gazzetta dello Sport'taki habere göre; 'ın 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Tiemoue​ Bakayoko'nun başına talihsiz bir olay geldi.

Yıldız futbolcu Tiemoue​ Bakayoko'yu uyuşturucu kaçakçısı zanneden İtalyan polisinden özür - 2

Milano kentinde Senegalli ve silahlı oldukları belirtilen uyuşturucu kaçakçılarını arayan İtalyan polisinin, Gae Aulenti meydanı çevresinde şüphelendikleri koyu renk camları olan SUV model bir aracı durdurduğu ve şoför mahallindeki kişiyi silah doğrultarak arabadan indirip, üst araması yaptı.

Yıldız futbolcu Tiemoue​ Bakayoko'yu uyuşturucu kaçakçısı zanneden İtalyan polisinden özür - 3

İtalyan basınına yansıyan olayda polislerden birinin, üst araması yapan meslektaşını, uyarmasıyla aradıkları kişinin Milanlı Bakayoko olduğunun anlaşıldığı ve böylece polislerin biraz da şaşkınlıkla ünlü futbolcudan özür dileyip, kendisini serbest bıraktıkları kaydedildi.

Yıldız futbolcu Tiemoue​ Bakayoko'yu uyuşturucu kaçakçısı zanneden İtalyan polisinden özür - 4

Bakayoko'ya üst araması yapılan o anlar, trafikte bir kişi tarafından görüntülendi. Bu görüntülerin kısa süre önce sosyal medyada paylaşılmasıyla olay basına yansıdı.

Yıldız futbolcu Tiemoue​ Bakayoko'yu uyuşturucu kaçakçısı zanneden İtalyan polisinden özür - 5

Söz konusu görüntülerde de bir polisin agresif şekilde Bakayoko'ya üst araması yaptığı, bir başka polisin ise o sırada araçtaki diğer kişiye silah doğrulttuğu görülüyor.

Yıldız futbolcu Tiemoue​ Bakayoko'yu uyuşturucu kaçakçısı zanneden İtalyan polisinden özür - 6

Bu sırada, bir polis memurunun, Bakayoko'nun üstünü arayan meslektaşını, durdurdukları kişinin aradıkları şüpheli değil, Milanlı futbolcu olduğunu söylemesi üzerine polislerin yaşadığı şaşkınlık net şekilde görülüyor.

Yıldız futbolcu Tiemoue​ Bakayoko'yu uyuşturucu kaçakçısı zanneden İtalyan polisinden özür - 7

Söz konusu görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Bazı kullanıcılar, İtalyan polisinin bu sert tavrının durdurdukları kişinin siyahi olmasından kaynaklandığını ve bunun ırkçılık olduğu yorumunu yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

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