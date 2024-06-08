Yıllar sonra birbirlerini takip ettiler: Hazal Kaya'dan Beren Saat cevabı
Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinde rol alan ve diziden sonra hiç görüşmedikleri öne sürülen Beren Saat ile Hazal Kaya, 15 yıl sonra sosyal medyadan birbirlerini takibe aldı. Hazal Kaya, konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.
Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz eserinden televizyona uyarlanan Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrolleri paylaştığı "Aşk-ı Memnu" dizisi, yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor.