Yıllar sonra birbirlerini takip ettiler: Hazal Kaya'dan Beren Saat cevabı

Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinde rol alan ve diziden sonra hiç görüşmedikleri öne sürülen Beren Saat ile Hazal Kaya, 15 yıl sonra sosyal medyadan birbirlerini takibe aldı. Hazal Kaya, konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Yıllar sonra birbirlerini takip ettiler: Hazal Kaya'dan Beren Saat cevabı - 1

Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz eserinden televizyona uyarlanan Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrolleri paylaştığı "Aşk-ı Memnu" dizisi, yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Yıllar sonra birbirlerini takip ettiler: Hazal Kaya'dan Beren Saat cevabı - 2

Dizinin Bihter'i Beren Saat ile Nihal'i Hazal Kaya'nın proje sonrası hiç görüşmedikleri hatta Kaya'nın Beren Saati düğününe bile çağırmadığı iddia edilmişti.

Yıllar sonra birbirlerini takip ettiler: Hazal Kaya'dan Beren Saat cevabı - 3

Ancak 2024 yılının ilk aylarında Saat ile Kaya'nın Seluk Yöntem'le bir araya gelmesi küslük iddialarına nokta koymuştu.

Yıllar sonra birbirlerini takip ettiler: Hazal Kaya'dan Beren Saat cevabı - 4

Ünlü oyuncular son olarak 15 yıl sonra sosyal medya üzerinden takipleşmeleri ile gündeme geldi.

Yıllar sonra birbirlerini takip ettiler: Hazal Kaya'dan Beren Saat cevabı - 5

Gazetemagazin'in haberine göre; bir mekan çıkışı görüntülenen Hazal Kaya, konuyla ilgisi sorulara yanıt verdi.

Yıllar sonra birbirlerini takip ettiler: Hazal Kaya'dan Beren Saat cevabı - 6

Kaya, "Biz bu ortamların eskiyiz, iletişim kurmak takipleşmek ile olmuyor. Size öyle gelmiş olabilir ama bizim ilişkimiz devam ediyor" dedi.

Yıllar sonra birbirlerini takip ettiler: Hazal Kaya'dan Beren Saat cevabı - 7

"HER BULUŞMAMIZ SANKİ ÇEKİMİN İLK GÜNÜ GİBİ"

Öte yandan Hazal Kaya, geçtiğimiz aylarda Aşk-ı Memnu'da babası Adnan Ziyagil'i oynayan Selçuk Yöntem'le bir araya gelmişti.

Selçuk Yöntem, eski rol arkadaşına sarıldığı kareye "Her buluşmamızda sanki çekimin ilk günü gibi" notunu düşmüştü.

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