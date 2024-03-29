Yıllarca süren velayet davası sona eriyor! Brad Pitt'ten geri adım
Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Çiftin hukuk mücadelesi devam ederken yıllardır süren velayet davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Pitt, çocukların ortak velayetini talep etmekten vazgeçti.
UZLAŞMA ÇOK YAKIN
Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolüyle ilgili hukuk mücadelesi devam ve birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla sık sık gündeme gelen Brad Pitt ile Angelina Jolie, bir başka konuda uzlaşmak üzere.
2016 yıllarında Jolie ile yollarını ayıran 60 yaşında Pitt, çocuklarının ortak velayetini talep etmektan vazgeçti.