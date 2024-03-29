Yıllarca süren velayet davası sona eriyor! Brad Pitt'ten geri adım

UZLAŞMA ÇOK YAKIN

Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolüyle ilgili hukuk mücadelesi devam ve birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla sık sık gündeme gelen Brad Pitt ile Angelina Jolie, bir başka konuda uzlaşmak üzere.

2016 yıllarında Jolie ile yollarını ayıran 60 yaşında Pitt, çocuklarının ortak velayetini talep etmektan vazgeçti.