Yıllarca süren velayet davası sona eriyor! Brad Pitt'ten geri adım

Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Çiftin hukuk mücadelesi devam ederken yıllardır süren velayet davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Pitt, çocukların ortak velayetini talep etmekten vazgeçti.

Yıllarca süren velayet davası sona eriyor! Brad Pitt'ten geri adım - 1

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Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolüyle ilgili hukuk mücadelesi devam ve birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla sık sık gündeme gelen Brad Pitt ile Angelina Jolie, bir başka konuda uzlaşmak üzere.

2016 yıllarında Jolie ile yollarını ayıran 60 yaşında Pitt, çocuklarının ortak velayetini talep etmektan vazgeçti.

N-LIFE HABERLERİ

Yıllarca süren velayet davası sona eriyor! Brad Pitt'ten geri adım - 2

Daily Mail'in haberine göre, daha önce çocuklarının velayetini Jolie ile yarı yarıya paylaşmak isteyen aktör, tüm velayetin Jolie'ye verilmesine itiraz etmedi.

Yıllarca süren velayet davası sona eriyor! Brad Pitt'ten geri adım - 3

Elbette Pitt, çocuklarını ziyaret etme hakkına sahip olacak. Yıllarca süren dava nedeniyle geçici velayet Jolie'ye verilmişti, Pitt çocuklarını belirli zamanlarda görebiliyordu.

Davanın gelecek yaz sona ermesi bekleniyor

Yıllarca süren velayet davası sona eriyor! Brad Pitt'ten geri adım - 4

Bir zamanlar "Brangelina" adıyla anılan Angeline Jolie ile Brad Pitt'in 6 çocuğu bulunuyor.

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