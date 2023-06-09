Yüz Yıllık Mucize ekibi final yemeğinde bir araya geldi

Yemekte Hilal Saral, Nuran Evren Şit, Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra ve pek çok oyuncu bir araya geldi.