Yüz Yıllık Mucize ekibi final yemeğinde bir araya geldi
Başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı, Star TV’nin yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği sevilen dizisi "Yüz Yıllık Mucize" 13. bölümüyle final yapmaya hazırlanıyor. Önceki akşam bir araya gelen dizi ve set ekibi, yorgunluklarını birlikte attı.
130 yaşındaki Ali Tahir'i hikayesinin anlatıldığı, başrollerde Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı "Yüz Yıllık Mucize" dizisi, perşembe akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkıyor.