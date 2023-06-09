Yüz Yıllık Mucize ekibi final yemeğinde bir araya geldi

Başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı, Star TV’nin yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği sevilen dizisi "Yüz Yıllık Mucize" 13. bölümüyle final yapmaya hazırlanıyor. Önceki akşam bir araya gelen dizi ve set ekibi, yorgunluklarını birlikte attı.

Yüz Yıllık Mucize ekibi final yemeğinde bir araya geldi - 1

130 yaşındaki Ali Tahir'i hikayesinin anlatıldığı, başrollerde Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı "Yüz Yıllık Mucize" dizisi, perşembe akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Yüz Yıllık Mucize ekibi final yemeğinde bir araya geldi - 2

13. bölümüyle final yapmaya hazırlanan "Yüz Yıllık Mucize" dizisinin ekibi, önceki akşam bir araya geldi.

Yüz Yıllık Mucize ekibi final yemeğinde bir araya geldi - 3

SEZONUN YORGUNLUĞUNU ATTILAR

Dizinin yönetmeni Hilal Saral ve senaristi Nuran Evren Şit ’in de katıldığı gecede "Yüz Yıllık Mucize’nin sevilen oyuncuları, sezonun yorgunluğunu attı.

Yüz Yıllık Mucize ekibi final yemeğinde bir araya geldi - 4

Yemekte Hilal Saral, Nuran Evren Şit, Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra ve pek çok oyuncu bir araya geldi.

Yüz Yıllık Mucize ekibi final yemeğinde bir araya geldi - 5

"Yüz Yıllık Mucize" ekibi final yemeği gecesinden kareler sosyal medyadan da paylaşıldı.

Yüz Yıllık Mucize ekibi final yemeğinde bir araya geldi - 6

Dizinin başrol oyuncusu Ebru Şahin ise yemeğe basketbolcu eşi Cedi Osman ile katıldı. Ünlü çift, yönetmen Hilal Saral ile böyle poz verdi.

Yüz Yıllık Mucize ekibi final yemeğinde bir araya geldi - 7

YÜZ YILLIK MUCİZE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yüz Yıllık Mucize dizisinin 8 Haziran Perşembe akşamı yayınlanan 12. bölümünde; Harika ve Zeren'in anneleriyle ilgili gerçekleri öğrenmesinin ardından Süreyya da Kemal'in Eşref olduğunu öğrendi. Kemal'in elinde silahla konağa gelen Canan'ın önüne atlaması bölüme damga vurdu. İşte son bölümde yaşananlar...

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