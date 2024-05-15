Zayıflama ilacı kullanarak kilo verdiğini açıklayan ünlüler

Sharon Osbourne

Zayıflama ilacı kullandığını sık sık dile getiren yıldız, "Kilo problemin var ve her şeyi denedin, sonra birileri bu enjeksiyonu yaparsan zayıflayacağını söylüyor. Benim için ilk birkaç hafta çok kötüydü, birkaç hafta sonra geçiyor" demişti.