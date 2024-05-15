Zayıflama ilacı kullanarak kilo verdiğini açıklayan ünlüler
Son dönemde birçok Hollywood yıldızı, kilo vererek inanılmaz bir değişim geçirdi. Sağlığa etkileri konusunda tartışmalar devam etse bazı isimler, diyabet hastalarının tedavisinde kullanılan ve kilo vermeye yardımcı olan zayıflama ilacını kullandığını itiraf etti. İşte zayıflama ilacı kullandığını açıklayan ünlü isimler...
Whoopi Goldberg
The View'un 68 yaşındaki sunucusu, kilo verme ilacı kullandığını “Kendinizin sorumluluğunu almalısınız ve vücudunuzda neler olup bittiğini görmelisiniz ve [kilo verme ilaçları almakta] yanlış bir şey yok" açıklamasında bulundu.