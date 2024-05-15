Zayıflama ilacı kullanarak kilo verdiğini açıklayan ünlüler

Son dönemde birçok Hollywood yıldızı, kilo vererek inanılmaz bir değişim geçirdi. Sağlığa etkileri konusunda tartışmalar devam etse bazı isimler, diyabet hastalarının tedavisinde kullanılan ve kilo vermeye yardımcı olan zayıflama ilacını kullandığını itiraf etti. İşte zayıflama ilacı kullandığını açıklayan ünlü isimler...

Zayıflama ilacı kullanarak kilo verdiğini açıklayan ünlüler - 1

Whoopi Goldberg 

The View'un 68 yaşındaki sunucusu, kilo verme ilacı kullandığını “Kendinizin sorumluluğunu almalısınız ve vücudunuzda neler olup bittiğini görmelisiniz ve [kilo verme ilaçları almakta] yanlış bir şey yok" açıklamasında bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

Zayıflama ilacı kullanarak kilo verdiğini açıklayan ünlüler - 2

Kelly Clarkson

Şarkıcı kilo verme ilacı hakkında şunları söyledi:

"Benimki insanların düşündüğünden farklı ama kan değerlerim çok kötüleştiği için ben de bunu yapmak zorunda kaldım."

Zayıflama ilacı kullanarak kilo verdiğini açıklayan ünlüler - 3

Oprah Winfrey 

Ünlü sunucu "Artık ihtiyacım olduğunu hissettiğim için kullanıyorum." dedi. Oprah kullandığı ilacın adını vermiyor.  

Zayıflama ilacı kullanarak kilo verdiğini açıklayan ünlüler - 4

Elon Musk

Zayıflama ilacı kullanan milyarder, ayrıca belirli zaman aralıklarında yemek yemeyerek aralıklı oruç yaptığını söylemişti.

Zayıflama ilacı kullanarak kilo verdiğini açıklayan ünlüler - 5

Rebel Wilson

2020'de 70 kilo veren Pitch Perfect serisinin yıldızı, daha önce kilosunu korumaya yardımcı olmak için zayıflama ilacı kullandığını söylemişti.

Oyuncu "Benim gibi birinin tatlılara karşı sonsuz bir iştahı olabilir" dedi ve artık zayıflama ilacı kullanmadığını söyledi

Zayıflama ilacı kullanarak kilo verdiğini açıklayan ünlüler - 6

Sharon Osbourne 

Zayıflama ilacı kullandığını sık sık dile getiren yıldız, "Kilo problemin var ve her şeyi denedin, sonra birileri bu enjeksiyonu yaparsan zayıflayacağını söylüyor. Benim için ilk birkaç hafta çok kötüydü, birkaç hafta sonra geçiyor" demişti.

Zayıflama ilacı kullanarak kilo verdiğini açıklayan ünlüler - 7

Robbie Williams 

49 yaşındaki şarkıcı, 10 kilodan fazla vermek için ilaç kullandığını açıklayanlardan.

Zayıflama ilacı kullanarak kilo verdiğini açıklayan ünlüler - 8

Khloe Kardashian

Zayıflama ilacı kullanmadığı iddia eden yıldız,  "Haftanın beş günü sabah 6'da antrenman yapmak için kalkıyorum. Lütfen varsayımlarınızı bırakın" dedi.

Zayıflama ilacı kullanarak kilo verdiğini açıklayan ünlüler - 9

50 Cent

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü rapçi ise zayıflama ilacı kullandığını reddeden isimlerden. Rapçi, sosyal medya hesabında "Herkes kilo kaybından bahsediyor. Spor salonundaydım. Ben çok çalışıyordum dostum. Koşuyordum, yapmam gerekeni yapıyordum." dedi.

Zayıflama ilacı kullanarak kilo verdiğini açıklayan ünlüler - 10

Julia Fox 

Oyuncu  “Ben zayıflama ilacı kullanmadım ve hiçbir zaman da yapmadım… Bunu asla yapmam. Buna ihtiyacı olan şeker hastaları var” dedi.

Zayıflama ilacı kullanarak kilo verdiğini açıklayan ünlüler - 11

Mark Wahlberg 

ABD'li aktör, Page Six'e verdiği röportajda zayıflama ilacı kullandığını yalanladı. Oyuncu  “Herkesin fikri kendine ama ben insanları doğru beslenmeye ve egzersiz yapmaya teşvik ediyorum. Bu daha çok bir yaşam tarzı değişikliğidir" dedi.

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