Zelenski Altın Küre Ödülleri'nde konuştu: Savaş henüz bitmedi ama kimin kazanacağı şimdiden belli

KİEV'DE GÖRÜŞTÜLER

Öte yandan Sean Penn, Rusya ile savaştan önce Zelenski ile Kiev'de görüşmüştü. Penn daha sonra katıldığı programda Zelenski'yle görüşmesini anlatmış, "Zelenski'nin bunun için doğduğunun farkında olup olmadığını bilmiyorum ama modern dünyada cesaret, haysiyet ve sevgi açısından yeni olan bir şeyin huzurunda olduğum açıktı. Bu olağanüstü bir an. Ondan çok etkilendim ve hem Ukrayna hem de onun için çok korktum" demişti.