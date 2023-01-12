Zelenski Altın Küre Ödülleri'nde konuştu: Savaş henüz bitmedi ama kimin kazanacağı şimdiden belli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önceki akşam Beverly Hills’te düzenlenen 80. Altın Küre Ödülleri törenine video mesajıyla katıldı ve kendi deyimiyle "özgür dünya"daki müttefiklerine teşekkür etti.
Amerikalı ünlü aktör Sean Penn Altın Küre sahnesinde bir konuşma yaparak Zelenski’yi anons etti.
62 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, İran’daki protestolar nedeniyle gerçekleştirilen idamlardan ve Afganistan’daki kadın hakları mücadelesinden bahsettiği konuşmasının sonunda eski komedyen-yeni siyasetçiyi takdim etti.
İki Oscar ödüllü oyuncu, daha önce, Kiev'de Zelenski ile bir araya gelmiş ve ona Oscar ödüllerinden birini hediye ederek, başkandan, savaş bittiğinde geri vermesini istemişti.
Önceden kaydedilen video ile Hollywood seyircisine seslenen Zelenski, “Ukrayna’da savaş henüz bitmedi ama gidişat değişiyor ve kimin kazanacağı şimdiden belli oldu” dedi.
“Önümüzde hala savaşlar ve gözyaşları var” diyen Zelenski, “Ama şimdi size geçen yıl kimin en iyi olduğunu anlatabilirim, siz, Ukrayna halkını destekleyen özgür dünyadakilere” ifadesini kullandı.
Zelenski, İkinci Dünya Savaşı sona ermeden önceki 1940'ların başındaki Altın Küre'leri hatırlattı ve “Üçüncü dünya savaşı olmayacak” dedi.
Zelenski daha önce de Cannes Film Festivali ve Grammy Ödülleri’nde seyircilere seslenmiş ve eğlence sektörüne farkındalığı yükseltmedeki katkılarından dolayı teşekkür etmişti.
Öte yandan Sean Penn, Rusya ile savaştan önce Zelenski ile Kiev'de görüşmüştü. Penn daha sonra katıldığı programda Zelenski'yle görüşmesini anlatmış, "Zelenski'nin bunun için doğduğunun farkında olup olmadığını bilmiyorum ama modern dünyada cesaret, haysiyet ve sevgi açısından yeni olan bir şeyin huzurunda olduğum açıktı. Bu olağanüstü bir an. Ondan çok etkilendim ve hem Ukrayna hem de onun için çok korktum" demişti.
"Ukrayna halkını ve Devlet Başkanı Zelenski'yi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yatırmamız gerektiğini biliyorum, yoksa Amerika'nın eskiden nasıl olduğunu hatırlamayacağız" diyen Penn, yardıma muhtaç kişilere destek olmak amacıyla kurduğu vakfı CORE'la birlikte Kiev'e gittiğinde temizlik malzemesi sağladıklarını, nakit para yardımı yaptıklarını ve ihtiyaç duyanlara su verdiklerini belirtmişti.
Penn, savaşın belgeselini de çekti.