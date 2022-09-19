Zeynep Bastık Tolga Akış ayrılığıyla ilgili: Biz eş olma durumunu beceremedik

Haberler - ntv.com.tr | 19.09.2022 - 11:06 - Son Güncelleme : 19.09.2022 - 11:10
Şarkıcı Zeynep Bastık, temmuz ayında birlikteliğini sonlandırdığı eski eşi Tolga Akış hakkında konuştu.
Geçtiğimiz yaz Çeşme’de dünyaevine giren Bastık, Habertürk’ün haberine göre, "Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik" dedi.
Bastık, “Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık. Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti. Eş olma durumunu sürdürmek zorunda olmadığımızın farkına vardık” ifadelerini kullandı.
Evlilikleri yürütmenin zor olduğunu belirten yıldız, "Günümüzde evliliğin zor olduğunu düşünüyorum. Evlilik değerlerini koruyarak kurumu devam ettirmek zor" dedi.
Bir gün anne olmayı hayal ettiğini belirten şarkıcı "Bebek sahibi olmayı istiyorum. En büyük hayallerimden biri. Bir gün mutlaka bu hayalimi gerçekleştireceğim" dedi.
Bastık, ayrılık haberini sosyal medya hesabından, "Tolga, benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki, 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz!" sözleriyle duyurmuştu.
Akış da sosyal medya hesabından, "Bugün çıkan boşanma haberleri ile ilgili ilk ve son iki cümle edeyim. Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeyno'cuğum" demişti.