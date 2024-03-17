Mine Tugay'ın estetik pişmanlığı! "Ünlü bir cerraha inandım"
Son zamanlardaki görüntüsüyle eleştirilen hedefi haline gelen 45 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay, yaşadığı zorlu süreci anlattı. Estetik operasyon pişmanlığını itiraf eden Tugay, "10 yıl önce sol gözümün altına dolgu yaptırdım ve bu dolgu dondu. Çözüm için birçok kez ameliyat oldum. Geçen yıl da bunu tamamen çözebileceğini söyleyen ünlü bir estetik cerraha inandım ama ameliyat sonrası birçok sorun yaşadım." dedi.
Yüzündeki estetik müdahalelerden dolayı çok konuşulan Mine Tugay yaşadıklarını ilk kez açıkladı.