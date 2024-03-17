Mine Tugay'ın estetik pişmanlığı! "Ünlü bir cerraha inandım"

Son zamanlardaki görüntüsüyle eleştirilen hedefi haline gelen 45 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay, yaşadığı zorlu süreci anlattı. Estetik operasyon pişmanlığını itiraf eden Tugay, "10 yıl önce sol gözümün altına dolgu yaptırdım ve bu dolgu dondu. Çözüm için birçok kez ameliyat oldum. Geçen yıl da bunu tamamen çözebileceğini söyleyen ünlü bir estetik cerraha inandım ama ameliyat sonrası birçok sorun yaşadım." dedi.

Mine Tugay'ın estetik pişmanlığı! "Ünlü bir cerraha inandım" - 1

Yüzündeki estetik müdahalelerden dolayı çok konuşulan Mine Tugay yaşadıklarını ilk kez açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Mine Tugay'ın estetik pişmanlığı! "Ünlü bir cerraha inandım" - 2

Şamdan Plus'a röportaj veren ünlü oyuncu Mine Tugay, kendisine bu durumu yaşatanın ünlü bir estetikçi olduğunu söyledi.

Mine Tugay'ın estetik pişmanlığı! "Ünlü bir cerraha inandım" - 3

Yalı Çapkını dizisindeki dolgularıyla da hayranlarını şaşırtan Tugay'ın 10 yıl önce sol gözünün altına dolgu yaptırdığı, dolgunun donduğu ve çözümü için birçok kez ameliyat olduğu ortaya çıktı.

Mine Tugay'ın estetik pişmanlığı! "Ünlü bir cerraha inandım" - 4

Geçen yıl ise bunu tamamen çözebileceğini söyleyen bir doktora inandığını ifade eden Tugay, bu ameliyat sonrası birçok sorun yaşadığını aktardı.

Mine Tugay'ın estetik pişmanlığı! "Ünlü bir cerraha inandım" - 5

Mine Tugay "Ünlü estetikçi, ameliyatta yüzüme kendi estetik zevklerine göre çeşitli dolgular yapmış ve aylarca bunun bana ödem olduğunu iddia etti" dedi.

Mine Tugay'ın estetik pişmanlığı! "Ünlü bir cerraha inandım" - 6

Dizideki farklı görüntüsünün sebebinin bu olduğunu belirten Tugay, kendisine bunları yaşatanın ünlü bir estetikçi olduğunu söyledi.

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