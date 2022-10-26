Yaklaşık 9 saat 35 dakika süren bir yolculuk gerçekleştiren Yağmur Sarıoğlu, gönderisine "Atlas Okyanusu'nu geçtiğim ilk uçuşu, 17 Ekim 2022 tarihine bir dönüm noktası olarak kaydettim" notunu düştü.