Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu
Atlas Okyanusu'nu geçti

Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, Atlas Okyanusu'nu aştı. Sarıoğlu, "Dönüm noktası olarak kaydettim" sözleriyle duyurduğu haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur SarıoğluAtlas Okyanusu'nu geçti - 1

Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, yeniden göklerde...

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur SarıoğluAtlas Okyanusu'nu geçti - 2

2010 yılında Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile evlenen pilot Yağmur Sarıoğlu, uçuşlara geri döndü.

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur SarıoğluAtlas Okyanusu'nu geçti - 3

17 Ekim'de ABD'ye uçan 34 yaşındaki Yağmur Sarıoğlu, uçağın kokpitinde çektiği fotoğrafları ve güzergah noktasını gösteren haritayı sosyal medya hesabından yayınladı.

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur SarıoğluAtlas Okyanusu'nu geçti - 4

Yaklaşık 9 saat 35 dakika süren bir yolculuk gerçekleştiren Yağmur Sarıoğlu, gönderisine "Atlas Okyanusu'nu geçtiğim ilk uçuşu, 17 Ekim 2022 tarihine bir dönüm noktası olarak kaydettim" notunu düştü.

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur SarıoğluAtlas Okyanusu'nu geçti - 5

Sarıoğlu, geçtiğimiz aylarda "Uçuşlara başlayacağım. Birkaç eksiğimi tamamladıktan sonra hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur SarıoğluAtlas Okyanusu'nu geçti - 6

Sarıoğlu'nun paylaşımıysa kısa sürede büyük ilgi gördü. 

N-LIFE HABERLERİ

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