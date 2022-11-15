Sevilen Star dizisinin yayın günü değişti... Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay’ın yer aldığı “Gecenin Ucunda” dizisi 5 Ekim’den bu yana ekranlara geliyor. Gerek iddialı kadrosu gerekse konusuyla adından söz ettiren dizi, 15 Kasım Salı gününden itibaren her salı Star’da! Yeni günüyle salı akşamları ekrana gelecek dizi heyecan dolu hikayesi ve merak uyandıran senaryosuyla izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.
Kazım tüm ailenin huzurunda Macide’yi Ahmet’e istedikten sonra Macide, Kazım’la yüzleşir ve arasına mesafe koyar. Macide, Ahmet’e artık görüşmek istemediğini söyler. Ahmet son çare olarak Kazım’dan yardım ister. Macide’den uzak durmakta zorlanan Kazım, Ahmet’e yardım etme bahanesiyle tehlikeli bir oyuna başlar.
Kazım’ın ilanı aşk mektubunu okuyan Macide, kendi duygularını sorgulamaya başladı. Bu süreçte Kazım’dan uzak durmaya çalışsa da Berrin’in hastalığı Kazım ve Macide’yi yine bir sırrın ortakları konumuna getirdi. Finalde ise sürprizlerin ardı arkası kesilmedi.
Kazım'ın kendisine gönderdiği ayna sürprizi ardında çocukluğuna giden Macide, finalde ise beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Ani isteme töreni dizinin 6. bölüm finaline damga vurdu. Kazım'ın “Kızınız Macide’yi oğlumuz Ahmet’e istiyoruz…”. cümlesi sosyal medyada da çok konuşuldu.