Sevilen Star dizisinin yayın günü değişti... Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

GECENİN UCUNDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kazım’ın ilanı aşk mektubunu okuyan Macide, kendi duygularını sorgulamaya başladı. Bu süreçte Kazım’dan uzak durmaya çalışsa da Berrin’in hastalığı Kazım ve Macide’yi yine bir sırrın ortakları konumuna getirdi. Finalde ise sürprizlerin ardı arkası kesilmedi.





