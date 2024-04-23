Tarih belli oldu: Merkür Retrosu ne zaman bitecek?
Merkür Retrosu bitiş tarihi gündem oldu. Her yıl belirli zaman dilimlerinde Merkür retrosu gerçekleşiyor ve bu dönemler özellikle bazı burçlar üzerinde olumlu/olumsuz etkilere neden olabiliyor. Peki, Merkür Retrosu ne zaman bitecek?
Astroloji meraklılarına göre; Merkür Retrosu özellikle ilişkiler, ortaklıklar, imza gerektiren durumlar, estetik ve güzellikle ilgili konularda ekstra dikkatli olunması gereken zamanlar olarak dikkat çekiyor. Bu dönemde iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar meydana gelebiliiyor. Bu yılın ilk retrosu da yakın zaman önce başlamıştı. İşte, "Merkür Retrosu ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı...