Türk dizilerinin yeni hedefi en kalabalık ülke Çin
Her yıl yaklaşık 170 ülkeye ihraç edilen Türk dizilerinin hedefinde dünyanın en kalabalık ülkesi Çin var. Sektör temsilcileri Türk dizilerinin ihracatı ve yurt dışındaki güncel durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Her yıl yaklaşık 170 ülkeye ihraç edilen Türk dizileri, dünyanın kalabalık ülkesi Çin'e girmeyi hedefliyor.
Hizmet ihracatçıları Birliği (HİB) Eğlence ve Kültür Hizmetleri Komitesi Başkanı Fatih Aksoy, Türk dizilerinin her yıl yaklaşık 170 ülkeye ihraç edildiğini belirterek, hem turizmin büyümesine hem de diğer sektörlerin gelişimine katkı sağladığını söyledi.
Türk dizilerinde daha çok "olayların insanlar üzerinde etkilerinin" ve "duyguların" öne çıktığını belirten Aksoy, "Türk dizileri aile ortamında seyredilebilir olması Türk dizilerinin bütün dünyada çok başarılı olmasına yol açtı. Türk dizisi girdiği ülkeyi mutlaka fethediyor." dedi.