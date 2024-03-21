Türk dizilerinin yeni hedefi en kalabalık ülke Çin

Her yıl yaklaşık 170 ülkeye ihraç edilen Türk dizilerinin hedefinde dünyanın en kalabalık ülkesi Çin var. Sektör temsilcileri Türk dizilerinin ihracatı ve yurt dışındaki güncel durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk dizilerinin yeni hedefi en kalabalık ülke Çin - 1

Her yıl yaklaşık 170 ülkeye ihraç edilen Türk dizileri, dünyanın kalabalık ülkesi Çin'e girmeyi hedefliyor.

Hizmet ihracatçıları Birliği (HİB) Eğlence ve Kültür Hizmetleri Komitesi Başkanı Fatih Aksoy, Türk dizilerinin her yıl yaklaşık 170 ülkeye ihraç edildiğini belirterek, hem turizmin büyümesine hem de diğer sektörlerin gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Türk dizilerinde daha çok "olayların insanlar üzerinde etkilerinin" ve "duyguların" öne çıktığını belirten Aksoy, "Türk dizileri aile ortamında seyredilebilir olması Türk dizilerinin bütün dünyada çok başarılı olmasına yol açtı. Türk dizisi girdiği ülkeyi mutlaka fethediyor." dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Türk dizilerinin yeni hedefi en kalabalık ülke Çin - 2

Aksoy, Türk dizilerinin halihazırda Latin ülkeleri, Orta Doğu, Doğu Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Asya, Rusya, Afrika, İspanya, Portekiz gibi bölgelerde ve ülkelerde yoğun talep gördüğünü belirterek, Kuzey Amerika'da da İspanyolca yayın yapan televizyon kanallarından ilgi gördüğünü anlattı. Aksoy, Türk dizilerinin sıradaki hedefinin Çin pazarına girmek olduğunu, bu sayede orada da başarılar elde edileceğini anlattı.

Türk dizilerinin yeni hedefi en kalabalık ülke Çin - 3

"170 ÜLKEYE HER YIL 8-10 DİZİ"

Fatih Aksoy, Türklerin dizi algısıyla, dünyadaki Türk dizisi algısının farklı olduğunu belirterek, yurt dışındakilerin Türk dizilerinin en başarılı olanlarını izlediğini söyledi.

Aksoy, "En başarılı olanları izledikleri için de Türk dizisi algıları çok yüksek. ‘Türkler çok iyi dizi yapıyor’ diye düşünüyorlar. Halbuki Türkiye’de insanlar dizilerin hem iyisini hem de tutmayanlarını görüyor. Dolayısıyla Türkiye'deki algı biraz daha farklı. Ama yabancılar yalnızca dizilerin en iyilerini gördükleri için çok yüksek algıları var. 170 ülkeye her yıl 8-10 dizi satılıyor." ifadelerini kullandı.

Türk dizilerinin yeni hedefi en kalabalık ülke Çin - 4

Reklam gelirlerinin televizyon kanallarından dijitale doğru kaymasıyla kanalların para kazanmakta zorluk çekmeye başladığını ifade eden Aksoy, bu yönde televizyon kanallarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Türk dizilerinin yeni hedefi en kalabalık ülke Çin - 5

TURİZME KATKI SAĞLIYOR

HİB Eğlence ve Kültür Hizmetleri Komitesi Başkanı Aksoy, Türk dizilerinin Türkiye turizmine de olumlu katkılar sağladığını belirterek, "İstanbul'un dünyada en fazla turist çeken şehir" olmasında Türk dizilerinin önemli bir katkısı olduğunu vurguladı.

Dizilerin popüler olmasıyla İstanbul'u ziyaret etme isteği arasında bağlantı olduğunu anlatan Aksoy, "Bizde mesela Japon ve Çinli turist Roma, Paris gibi şehirlere göre daha azdır, o turistlerin henüz gelmemesine rağmen birinci sıradayız. Onun dışında Türk üniversitelerinin, Türk hastanelerinin yanı sıra Türk mallarının kullanımıyla ilgili olarak, siz bir ülkenin dizisini seyreder ve onu severseniz o ülkeyle ilgili iyi bir duyguya sahip olursunuz. Böylece o ülkenin malı da size daha güvenilir gelir." diye konuştu.

Türk dizilerinin yeni hedefi en kalabalık ülke Çin - 6

Fatih Aksoy, Türk dizilerinin Türkiye’nin algısını olumlu etkilediğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"ABD de filmler üzerinden gitti ve filmleri öne çıkararak dünya imparatorluğu haline dönüştü. Amerikan film sektörü gayet başarılı, dizi sektörü o kadar değil artık. Onun yerini büyük ölçüde Türkiye aldı." dedi.

Türk dizilerinin dünyadaki yaygınlığının  Amerikan dizilerini geçtiğini belirten Aksoy,  "Dizinin yaygınlığına bakarsak Türk dizileri şu anda dünyanın en yaygın biçimde izlenen dizileri." dedi. 

Türk dizilerinin yeni hedefi en kalabalık ülke Çin - 7

"KÜLTÜRÜMÜZÜ AKTARIYORUZ"

Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ da dünyada dizi ihtiyacının büyük bir kısmını Türkiye'nin karşıladığını belirterek, "Örneğin, salgında bütün dünya durmuşken, biz büyük bir başarıyla hem izole olup hem de kaliteli içerikler üretmeye devam ettik. Bu olay bizi dünyada bir adım daha ileriye taşıdı." dedi.

Bozdağ Film olarak ürettikleri içerikleri 105'i aşkın ülkeye ihraç ettiklerini dile getiren Bozdağ, ABD'den Tayland'a, Güney Afrika'dan Rusya'ya kadar birçok coğrafyada geniş kitlelere hitap ettiklerini söyledi.

Bozdağ, "Bizim kadim hikayelerimiz, çekim kalitemiz ve hızlı içerik üretiyor oluşumuz dünya pazarını, tabiri caizse, yoğun bir şekilde besliyor. Ülkemiz, kültürümüz, töremiz dünyanın dört bir yanında büyük ilgi görüyor" diyerek İçerikler  sayesinde hem Türk kültürünü yabancılara aktarıyor hem de ülkemizin tanıtımına katkı sağlıdıklarını belirtti.

DAHA FAZLA GÖSTER