Türk dizilerinin yeni hedefi en kalabalık ülke Çin

TURİZME KATKI SAĞLIYOR

HİB Eğlence ve Kültür Hizmetleri Komitesi Başkanı Aksoy, Türk dizilerinin Türkiye turizmine de olumlu katkılar sağladığını belirterek, "İstanbul'un dünyada en fazla turist çeken şehir" olmasında Türk dizilerinin önemli bir katkısı olduğunu vurguladı.



Dizilerin popüler olmasıyla İstanbul'u ziyaret etme isteği arasında bağlantı olduğunu anlatan Aksoy, "Bizde mesela Japon ve Çinli turist Roma, Paris gibi şehirlere göre daha azdır, o turistlerin henüz gelmemesine rağmen birinci sıradayız. Onun dışında Türk üniversitelerinin, Türk hastanelerinin yanı sıra Türk mallarının kullanımıyla ilgili olarak, siz bir ülkenin dizisini seyreder ve onu severseniz o ülkeyle ilgili iyi bir duyguya sahip olursunuz. Böylece o ülkenin malı da size daha güvenilir gelir." diye konuştu.