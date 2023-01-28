Ünlü manken Dilara Kurşun vize almak isterken dolandırıldı

2016 Miss Turkey yarışmasına katılan model Dilara Kurşun dolandırıldı.
Geçen yıl kasım ayında Schengen vizesi almak isteyen model Kurşun, işletmeci Gökmen Ö. ile iletişime geçti.
Kurşun, vize işlemleri için fotoğraf ile pasaportunu kargo ile gönderdi.
Kurşun, harç ve masraflar için 6 bin 300 lira ödedi.
Oyalandığını fark eden Kurşun, belgelerini geri istedi ancak Gökmen Ö.'ye ulaşamadı.
Sabah'ın haberine göre; işletmecinin numarası kullanım dışı olunca paniğe kapılan Kurşun, şikayetçi oldu.
Dolandırıldığını ve kişisel bilgileri Gökmen Ö.'nün elinde olduğu için başına gelebilecek olaylardan korktuğunu söyleyen manken, şahsın cezalandırılmasını istedi.
Gökmen Ö.'nün yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, genç adam adresinde bulunamadı ve telefonuna ulaşılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.