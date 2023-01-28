Ünlü manken Dilara Kurşun vize almak isterken dolandırıldı

2016 Miss Turkey yarışmasına katılan model Dilara Kurşun vize almak için anlaştığı işletmeci tarafından dolandırıldı. Belgelerini gönderdiği kişiye bir daha ulaşamayan genç manken şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ünlü manken Dilara Kurşun vize almak isterken dolandırıldı - 1

2016 Miss Turkey yarışmasına katılan model Dilara Kurşun dolandırıldı.

Ünlü manken Dilara Kurşun vize almak isterken dolandırıldı - 2

Geçen yıl kasım ayında Schengen vizesi almak isteyen model Kurşun, işletmeci Gökmen Ö. ile iletişime geçti.

Kurşun, vize işlemleri için fotoğraf ile pasaportunu kargo ile gönderdi. 

Ünlü manken Dilara Kurşun vize almak isterken dolandırıldı - 3

Kurşun, harç ve masraflar için 6 bin 300 lira ödedi.

Ünlü manken Dilara Kurşun vize almak isterken dolandırıldı - 4

Oyalandığını fark eden Kurşun, belgelerini geri istedi ancak Gökmen Ö.'ye ulaşamadı.

Ünlü manken Dilara Kurşun vize almak isterken dolandırıldı - 5

Sabah'ın haberine göre; işletmecinin numarası kullanım dışı olunca paniğe kapılan Kurşun, şikayetçi oldu.

Ünlü manken Dilara Kurşun vize almak isterken dolandırıldı - 6

Dolandırıldığını ve kişisel bilgileri Gökmen Ö.'nün elinde olduğu için başına gelebilecek olaylardan korktuğunu söyleyen manken, şahsın cezalandırılmasını istedi.

Ünlü manken Dilara Kurşun vize almak isterken dolandırıldı - 7

Gökmen Ö.'nün yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, genç adam adresinde bulunamadı ve telefonuna ulaşılamadı.

Ünlü manken Dilara Kurşun vize almak isterken dolandırıldı - 8

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ünlü manken Dilara Kurşun vize almak isterken dolandırıldı - 9

N-LIFE HABERLERİ

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