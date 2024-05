Drake, tüm zamanların en çok satış yapan sanatçılarından biri olarak bilinmektedir. Beş Grammy Ödülü sahibi olan ve "Nice For What" gibi hitlerle tanınan Drake, geçen yıl Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği tarafından 200 milyondan fazla satan ilk sanatçı olarak ödüllendirilmişti.



Drake ve Kendrick Lamar arasındaki lirik savaş son zamanlarda gündemdeydi; her iki sanatçı da birbirleri hakkında şarkılar yayınladı ve hayranları arasında çevrimiçi tartışmaları alevlendirdi.



Lamar'ın temsilcileri konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadılar.