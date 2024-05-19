Selimiye Camisi'nde dış cephe taş onarımlarında sona gelindi

Tüm vakıf eserlerinde olduğu gibi Selimiye Camisi'nde de akademisyenlerden oluşan bilim kurulu ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Saraç, amaçlarının yapıyı en az müdahaleyle gelecek kuşaklara güvenle aktarmak olduğunu ifade etti.

Caminin restorasyon boyunca ibadete açık olmasını sağlamak amacıyla geçici ibadet alanı oluşturduklarını hatırlatan Saraç, restorasyonda bile Selimiye'yi çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini vurguladı.