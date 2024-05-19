Selimiye Camisi'nde dış cephe taş onarımlarında sona gelindi
Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında dış cephe taş onarımları bir minare haricinde tamamlandı.
Selimiye Camisi'nin geleceğe güvenle taşınması için Kasım 2021'de başlatılan restorasyon, yapının içinde ve dışında eş zamanlı sürdürülüyor.
Restorasyon ekipleri, yapının her noktasını titizlikle inceledikten sonra gerekli müdahaleleri asırlık eserin aslına uygun şekilde gerçekleştiriyor.