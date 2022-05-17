Victoria Beckham: Zayıf olmak eski moda, kadınlar artık daha kıvrımlı ve balık etli olmak istiyor

Haberler - ntv.com.tr | 17.05.2022 - 10:23 - Son Güncelleme : 17.05.2022 - 10:25
İngilliz eski futbol yıldızı David Beckham’ın eşi, eski Spice Girls grubu üyesi Victoria Beckham, kadınların son dönemdeki kilo ve vücut hatları konusundaki düşüncelerine yönelik açıklamalarda bulundu.
Geçmişten günümüze zayıflığı ve düzgün fiziğiyle göz dolduran 48 yaşındaki Beckham, İtalyan moda dergisi Grazia’nın kadın bedeni, spor ve rejim üzerine sorularını yanıtladı.
Kadınların zayıf olma isteğinin eskide kaldığını belirten Beckham, “Modern kadınlar artık sağlıklı ve kıvrımlı görünmek istiyor. Zayıf olma hevesi eskide kaldı” dedi.
Beckham kadınların son dönemdeki beden algılarına yönelik de şunları söyledi:
“Büyük göğüsleri ve kalçaları olsun istiyorlar. Ne kadar kıvrımlı olurlarsa o kadar iyi görüneceklerini düşünüyorlar.”
Öte yandan, ünlü modacının son koleksiyonu, zayıf ve hatsız değil, kıvrımlı ve dolgun kadınların vücuduna özel dar jarse elbiselerden oluşuyor.
Beckham, son koleksiyonu için de, “Her kadın güzel, yuvarlak, kıvrımlı bir popo ister, değil mi? Bunun için belinizi kavrayan, hatlarınızı belli eden ve sizi sımsıkı gösteren elbiselere ihtiyacınız var” diye konuştu.