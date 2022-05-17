Victoria Beckham: Zayıf olmak eski moda, kadınlar artık daha kıvrımlı ve balık etli olmak istiyor

Haberler - ntv.com.tr | 17.05.2022 - 10:23 - Son Güncelleme : 17.05.2022 - 10:25

İngiliz modacı Victoria Beckham, kadınların son dönemdeki kilo algısıyla ilgili açıklamalar yaptı. Bechkam, çok zayıf olmanın eskide kaldığını, modern kadınların artık daha dolgun vücut yapılarına özendiğini söyledi.

Victoria Beckham: Zayıf olmak eski moda, kadınlar artık daha kıvrımlı ve balık etli olmak istiyor - 1

İngilliz eski futbol yıldızı David Beckham’ın eşi, eski Spice Girls grubu üyesi , kadınların son dönemdeki kilo ve vücut hatları konusundaki düşüncelerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Victoria Beckham: Zayıf olmak eski moda, kadınlar artık daha kıvrımlı ve balık etli olmak istiyor - 2

Geçmişten günümüze zayıflığı ve düzgün fiziğiyle göz dolduran 48 yaşındaki Beckham, İtalyan moda dergisi Grazia’nın kadın bedeni, spor ve rejim üzerine sorularını yanıtladı.

Victoria Beckham: Zayıf olmak eski moda, kadınlar artık daha kıvrımlı ve balık etli olmak istiyor - 3

"ZAYIF OLMAK ESKİDE KALDI"

Kadınların zayıf olma isteğinin eskide kaldığını belirten Beckham, “Modern kadınlar artık sağlıklı ve kıvrımlı görünmek istiyor. Zayıf olma hevesi eskide kaldı” dedi.

Victoria Beckham: Zayıf olmak eski moda, kadınlar artık daha kıvrımlı ve balık etli olmak istiyor - 4

"BÜYÜK GÖĞÜS VE KALÇA İSTİYORLAR"

Beckham kadınların son dönemdeki beden algılarına yönelik de şunları söyledi:

“Büyük göğüsleri ve kalçaları olsun istiyorlar. Ne kadar kıvrımlı olurlarsa o kadar iyi görüneceklerini düşünüyorlar.”

Victoria Beckham: Zayıf olmak eski moda, kadınlar artık daha kıvrımlı ve balık etli olmak istiyor - 5

Öte yandan, ünlü modacının son koleksiyonu, zayıf ve hatsız değil, kıvrımlı ve dolgun kadınların vücuduna özel dar jarse elbiselerden oluşuyor.

Victoria Beckham: Zayıf olmak eski moda, kadınlar artık daha kıvrımlı ve balık etli olmak istiyor - 6

Beckham, son koleksiyonu için de, “Her kadın güzel, yuvarlak, kıvrımlı bir popo ister, değil mi? Bunun için belinizi kavrayan, hatlarınızı belli eden ve sizi sımsıkı gösteren elbiselere ihtiyacınız var” diye konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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