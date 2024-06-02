1.29 düşük faizle konut kredisi şartları neler, kimler başvurabilir? Emlak Konut'tan yeni kampanya

Emlak Konut'tan 4 alternatifli konut indirim kampanyası geliyor. Emlak Konut GYO, çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere 16 projede 4 alternatifli konut indirim kampanyası başlattı. Emlak Konut, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara bankasız ve kefilsiz olarak dört ayrı ödeme seçeneği sunacak. İşte, 1.29 faizle konut kampanyasının ayrıntıları...