2024 Aile Destek Programı ödemeleri: Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, Temmuz 2023-Haziran 2024 dönemi içinde ödeme yapılacağı planlanmıştı.



12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.



Programın uzatılmasına yönelik ise herhangi bir resmi açıklama henüz yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.