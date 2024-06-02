2024 Haziran ödeme takvimi: Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN SONA ERECEK?



850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek.



12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.