2024 Haziran ödeme takvimi: Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak?
Haziran ayı Aile Destek Programı ödemlerine dair araştırmalar hız kazandı. Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılıyor. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Aile destek ödemelerine yönelik araştırmalar Haziran ayının ilk haftasının başlaması ile hız kazandı. Her ay belirlenen tarihlerde aile destek ödemeleri ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. İşte, 2024 Haziran ayı Aile Destek Programı ödemelerinde son bilgiler...