5 soruda ABD'de dünyayı sarsan iflas dalgası

2- ABD'DE BANKALAR NEDEN BATTI?

Uzmanlara göre buradaki problem, faiz artışlarının gelmesi özellikle teknoloji sektörü açısından durum problematik. Geçen yıl Nasdaq en çok düşen endeks oldu; çünkü teknoloji sektörlerinin nakit akışı ve karlılığı biraz daha volatil. Faiz artışlarının gelmesi, öncelikle SVB'nin çalıştığı şirketlerde ve kredilerde sorunların çıkmasına neden oldu.