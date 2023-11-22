80 maddelik torba yasa geliyor | Ev hanımlarına emeklilik hakkı, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı, çek ibraz yasağı
Ekonomide yeni torba yasa geliyor. 80 maddelik torba yasada en dikkat çekici başlıklardan biri ev hanımlarına emeklilik hakkı getirilmesi. Ayrıca deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara para cezası katlanacak. Öte yandan torba yasada şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının da artırılacağı belirtilirken çek ibraz yasağının da süresi uzatılacak.
Ekonomide yeni torba kanun teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak.
Yasa teklifi 80 maddeden oluşacak.