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80 maddelik torba yasa geliyor | Ev hanımlarına emeklilik hakkı, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı, çek ibraz yasağı

Ekonomide yeni torba yasa geliyor. 80 maddelik torba yasada en dikkat çekici başlıklardan biri ev hanımlarına emeklilik hakkı getirilmesi. Ayrıca deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara para cezası katlanacak. Öte yandan torba yasada şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının da artırılacağı belirtilirken çek ibraz yasağının da süresi uzatılacak.

80 maddelik torba yasa geliyor | Ev hanımlarına emeklilik hakkı, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı, çek ibraz yasağı - 1

Ekonomide yeni torba kanun teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak.

Yasa teklifi 80 maddeden oluşacak. 

NTVPARA HABERLERİ

80 maddelik torba yasa geliyor | Ev hanımlarına emeklilik hakkı, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı, çek ibraz yasağı - 2

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI

Teklifte en önemli maddelerden biri ise ev hanımlarına emeklilik hakkı getirilmesi.

80 maddelik torba yasa geliyor | Ev hanımlarına emeklilik hakkı, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı, çek ibraz yasağı - 3

Sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak.

80 maddelik torba yasa geliyor | Ev hanımlarına emeklilik hakkı, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı, çek ibraz yasağı - 4

Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak.

80 maddelik torba yasa geliyor | Ev hanımlarına emeklilik hakkı, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı, çek ibraz yasağı - 5

Bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor.

80 maddelik torba yasa geliyor | Ev hanımlarına emeklilik hakkı, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı, çek ibraz yasağı - 6

Ev hanımları sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek.

80 maddelik torba yasa geliyor | Ev hanımlarına emeklilik hakkı, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı, çek ibraz yasağı - 7

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI

Depremden etkilenen illerde fahiş fiyat artışları için cezalar artırılacak.

80 maddelik torba yasa geliyor | Ev hanımlarına emeklilik hakkı, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı, çek ibraz yasağı - 8

İnşaat yapım işlerinde ve yapı malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapanlara katlı idari para cezası verilecek.

80 maddelik torba yasa geliyor | Ev hanımlarına emeklilik hakkı, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı, çek ibraz yasağı - 9

ŞANS OYUNLAIRNDA İKRAMİYE DAĞITIM ORANLARI ARTIRILIYOR

Tüm şans oyunları için ikramiye dağıtım oranının yüzde 83 olan üst sınırı yüzde 90'a yükseltilecek.

80 maddelik torba yasa geliyor | Ev hanımlarına emeklilik hakkı, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı, çek ibraz yasağı - 10

İkramiyelerin toplamı, hasılatın yüzde 40'ından az, yüzde 90'ından fazla olamayacak.

80 maddelik torba yasa geliyor | Ev hanımlarına emeklilik hakkı, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı, çek ibraz yasağı - 11

ÇEK İBRAZ YASAĞININ SÜRESİ UZATILIYOR

Çek Kanunu'nda da değişiklik yapılacak.

80 maddelik torba yasa geliyor | Ev hanımlarına emeklilik hakkı, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı, çek ibraz yasağı - 12

Çekin tarihinden önce bankaya ibrazını geçersiz kılan düzenleme 2 yıl daha uzatılacak.

Uygulama 31 Aralık 2023 yerine 31 Aralık 2025'te sona erecek.

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