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ABD enflasyon verileri ne oldu? (2024 ABD mayıs ayı TÜFE kararı)

ABD mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verileri için beklenen açıklama geldi. Yatırımcılar, ABD ekonomisiyle ilgili alınacak pozitif veya negatif sinyallere göre yatırımlarına yön verecek. Peki, mayıs ayı ABD enflasyon kararı ne oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?

ABD enflasyon verileri ne oldu? (2024 ABD mayıs ayı TÜFE kararı) - 1

Mayıs ayı ABD enflasyon verileri açıklandı. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verilerinin, mayıs ayında ne yönde olacağı merak ediliyordu. Analistler, dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşıldığına ilişkin beklentilerin artmasına karşın ABD ekonomisine yönelik verilerin karışık sinyaller verdiğine işaret etmişti. Peki, mayıs ayı ABD enflasyon kararı ne oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?

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ABD enflasyon verileri ne oldu? (2024 ABD mayıs ayı TÜFE kararı) - 2

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı.

ABD'de enflasyon mayıs ayında aylık bazda değişim göstermedi. Yıllık enflasyon ise beklentilerin altında yüzde 3,3 arttı.

ABD enflasyon verileri ne oldu? (2024 ABD mayıs ayı TÜFE kararı) - 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ile enflasyon verilerini beklerken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Analistler, dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşıldığına ilişkin beklentilerin artmasına karşın ABD ekonomisine yönelik verilerin karışık sinyaller verdiğine işaret etti.

Fed'in bu hafta ve gelecek ayki para politikası toplantılarında faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Bankanın yayımlayacağı "nokta grafiği"nde olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları aranacağını belirtti.

Analistler, çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi ve perşembe günkü Üretici Fiyat Endeksi verilerinin de Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin sinyal verebileceğini söyledi.

Para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 47 olarak fiyatlandı.

ABD enflasyon verileri ne oldu? (2024 ABD mayıs ayı TÜFE kararı) - 4

NİSAN ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Nisan ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri belli oldu.

ABD'de enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,4 artış gösterdi.

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvurusu onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmıştı.

Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri açıklanırken adayların sözlü sınav giriş belgeleri de erişime açıldı.

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