ABD enflasyon verileri ne oldu? (2024 ABD mayıs ayı TÜFE kararı)
ABD mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verileri için beklenen açıklama geldi. Yatırımcılar, ABD ekonomisiyle ilgili alınacak pozitif veya negatif sinyallere göre yatırımlarına yön verecek. Peki, mayıs ayı ABD enflasyon kararı ne oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?
Mayıs ayı ABD enflasyon verileri açıklandı. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verilerinin, mayıs ayında ne yönde olacağı merak ediliyordu. Analistler, dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşıldığına ilişkin beklentilerin artmasına karşın ABD ekonomisine yönelik verilerin karışık sinyaller verdiğine işaret etmişti. Peki, mayıs ayı ABD enflasyon kararı ne oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?